Joanna Opozda świętuje pierwsze urodziny syna. Vincent zrobił jej niespodziankę!

Na chwilę przed narodzinami Vincenta okazało się, że Antek Królikowski układa sobie życie z inną kobietą. Joanna Opozda została sama z dzieckiem. Musiała przerwać urlop macierzyński i wrócić do pracy, bo jej mąż nie dokładał się do utrzymania synka. Świetnie odnalazła się w nowej roli. Mogła także liczyc na wsparcie swojej mamy. - Nie każda samotna mama ma takie możliwości, jakie ja mam, nie każda samotna mama ma taką wspaniałą mamę, jak ja mam. To jest trudna sytuacja, bo samodzielne macierzyństwo nigdy nie jest proste. Ale myślę, że daję radę. To macierzyństwo dodało mi sił. Na początku nie było łatwo. Ale mój synek jest taką motywacją dla mnie. Wszystko, co robię- robię z myślą o nim - mówiła w rozmowie z JastrząbPost.

Vincent Królikowski świętuje 1. urodziny

Vincent przyszedł na świat 22 lutego 2022 roku. Dziś świętuje swoje pierwsze urodziny. Na dzień przed tym ważnym dniem, jego mama zamieściła na Instagramie wzruszające wideo na którym chłopiec "spaceruje" po pokoju. "Co prawda pierwsze kroki mamy już za sobą ale dzisiaj mojej mamie udało się złapać jeden z tych cudownych momentów 🥹❤️" - napisała wyraźnie wzruszona.

Przypomniała także swój wpis sprzed roku... "Zawsze cieszyłam się z każdego Twojego nawet najmniejszego ruchu w moim brzuchu. Z każdego Twojego mocnego kopnięcia (myślałam sobie: takie małe nóżki a jakie silne!). Z każdego Twojego uśmiechu na usg. A śmiałeś się często, nawet kiedy mi było smutno. Jesteś moja iskierką i nadzieją. Myśle, że będziesz bardzo wesołym, mądrym i wrażliwym chłopcem. Chce żeby Twoje życie było przepełnione miłością i radością. Tak krótko się znamy a tak wiele już razem przeszliśmy. Kocham Cię synku ❤️ Przed nami życie" - mogliśmy przeczytać.

"Super Express" życzy wszystkiego najlepszego!

