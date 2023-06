Ela Romanowska żali się, że porównują ją do... świni! Wszystko przez to, że zastąpiła Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom"

Joanna Opozda to bezsprzecznie jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. I chociaż trudno w to uwierzyć, od rozstania z Antkiem Królikowskim (34 l.), czyli od lutego 2022 roku, pozostaje singielką. W wywiadach podkreślała, że jej serce jest zajęte, ale przez... Vincenta (1 r.) - Jest zajęte przez mojego syna. Na tę chwilę nie mam czasu żadne randki. Nie, naprawdę, jestem tak skupiona na rodzicielstwie. Wykańczam dom, jestem skupiona na pracy, mam masę spraw niekoniecznie przyjemnych, bo różne to są rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. Więc nie mam czasu nawet na to, żeby sobie randkować - opowiadała.

Joanna Opozda spędziła noc w klubie z przystojniakiem! Co o nim wiemy? Jest dużo młodszy i uwielbia sport. To jednak nie koniec

Najwyraźniej czas się znalazł, bo ostatnio aktorka została przyłapana na czułościach w jednym z najmodniejszych klubów w stolicy. - Joanna pojawiła się w klubie późną nocą. Z nowym przyjacielem bawili się wyśmienicie, nie schodzili z parkietu i co chwilę wymieniali się czułościami i gorącymi pocałunkami. Z lokalu wyszli razem, tuż nad ranem, trzymając się za dłonie. Po chwili chłopak wziął ją na ręce, niczym prawdziwą księżniczkę, a ona wyglądała na szczęśliwą - mówi nam świadek zdarzenia.

Jak ustaliliśmy, tajemniczym szatynem jest młodszy o 10 lat Jan, student prawa Uniwersytetu Warszawskiego i magister Wydziału Zarządzania tej samej uczelni. Jego wielką pasją jest tenis. Na swoim koncie ma liczne sukcesy w turniejach wojewódzkich oraz ogólnopolskich. W wolnym czasie spełnia się jako trener i jak sam podkreśla, preferuje pracę z dziećmi. Partner idealny?

