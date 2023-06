Joanna Opozda potwierdziła to, o czym mówiło się od dawna. Jej serce jest zajęte! Wiadomo przez kogo

Joanna Opozda to bezsprzecznie jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. I chociaż trudno w to uwierzyć, od rozstania z Antkiem Królikowskim, który formalnie wciąż jest jej mężem, pozostaje singielką. W kolejnych wywiadach aktorka podkreślała, że z trudem udaje jej się godzić życie zawodowe z samotnym wychowywaniem Vincenta (1 r.), ale na szczęście może liczyć na swoją mamę. Jak zdradziła, ojciec chłopca nie interesuje się nim i m.in. dlatego złożyła wniosek o pozbawienie go praw rodzicielskich.

- Antek nie widział syna od pół roku, nie interesuje się nim. Joanna ma tego dość, dlatego złożyła wniosek o pozbawienie go praw rodzicielskich - mówiła miesiąc temu "Super Expressowi" osoba z bliskiego otoczenia pary. Antek nie płaci także alimentów, w wyniku czego usłyszał w warszawskiej prokuraturze zarzuty.

Joanna Opozda przyznaje: Moje serce jest zajęte

W ostatnich tygodniach plotkowano, że bliższe uczucie połączyło Opozdę i znanego pisarza - Remigiusza Mroza. Były to jednak tylko plotki. Dopiero teraz gwiazda przyznała, kto skradł jej serce... - Jest zajęte przez mojego syna. Na tę chwilę nie mam czasu żadne randki. Nie, naprawdę, jestem tak skupiona na rodzicielstwie. Wykańczam dom, jestem skupiona na pracy, mam masę spraw niekoniecznie przyjemnych, bo różne to są rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. Więc nie mam czasu nawet na to, żeby sobie randkować - mówi w rozmowie z Cozatydzien.pl.

