Antek Królikowski i Joanna Opozda prowadzą medialną wojnę. Po tym, jak intymne nagrania aktorki pojawiły się na Instagramie aktora, większość osób w tej batalii stanęła za Joanną Opozdą. I choć Królikowski zarzekał się, że filmiki opublikował haker, to mało kto dał mu wiarę. Teraz wygląda na to, że aktor ma kolejne kłopoty. Nie tylko mierzy się z ogromną krytyką w sieci, ale jest też w trakcie załatwiania rozwodu z Opozdą. Tymczasem jak ustalił "Super Express", może również stracić bezpowrotnie kontakt z synkiem. Znajomy z otoczenia pary ujawnił w rozmowie z naszym dziennikarzem, że Joanna Opozda złożyła do sądu wniosek o odebranie Królikowskiemu praw rodzicielskich do syna. To byłby dla niego ostateczny cios, po którym ciężko byłoby się pozbierać.

Po tym Królikowski się nie pozbiera. Może stracić syna! Miarka się przebrała, cała machina ruszyła

Joanna Opozda, jak ustalił "Super Express", jest już zdecydowana. Złożyła wniosek do sądu o odebranie praw rodzicielskich Antkowi Królikowskiemu do syna.

- Antek nie widział syna od pół roku, nie interesuje się nim. Joanna ma tego dość, dlatego złożyła wniosek o pozbawienie go praw rodzicielskich - mówi "Super Expressowi" osoba z bliskiego otoczenia pary. Wcześniej, jak pisaliśmy na łamach "SE", znajoma rodziny mówiła, że ciężar wychowania i utrzymania Vincenta spoczywa właśnie na aktorce.

Jak już dziś informowaliśmy, prokurator zajął się Antkiem w związku z niepłaceniem alimentów...

Jeśli Antek Królikowski straciłby prawa rodzicielskie, Opozda mogłaby samodzielnie decydować o losach syna, o tym, gdzie mieszka i kiedy opuszcza Polskę. Prawniczka Ewelina Taraszkiewicz nie ma wątpliwości, że ostatnie wydarzenia w życiu Antka mogą mieć wpływ na decyzję sądu. Jakiś czas temu kobieta komentowała dla nas tę sprawę tak:

- Na samym początku trzeba podkreślić, iż Władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz alimenty - są to trzy oddzielne kwestie. Przykładowo: pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny. Mówiąc prościej: jest to pozbawienie praw, a nie obowiązków rodzica względem dziecka. Odnosząc się do tej konkretnej sytuacji, która się wydarzyła - oczywiście, że może to mieć wpływ na ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej. Nie znając akt sprawy ciężko jest zająć stanowisko, natomiast w mojej ocenie - sytuacja która się wydarzyła stanowi przesłankę by wnosić chociażby o ustalenie kontaktów z dzieckiem w obecności rodzica pierwszoplanowego, czyli pani Asi Opozdy lub w obecności innej osoby bliskiej. Można też wnosić, o kontakty z dzieckiem w obecności kuratora lub psychologa. Jeśli zaś chodzi o kwestie ograniczenia, pozbawienia czy też zawieszenia władzy rodzicielskiej - również może to wpłynąć negatywnie na decyzję Sądu - mówiła nam jakiś czas temu prawniczka.

Zobacz również galerię zdjęć: Syn Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy zaczął chodzić

Sonda Czy Antek Królikowski sprawdza się w roli ojca? Tak, może być wzorem Absolutnie nie Trudno w tej chwili powiedzieć