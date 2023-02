Antek Królikowski po sobotnim wybryku straci prawa rodzicielskie?! Prawniczka zabrała głos

To, co zrobili Brzozowskiemu, woła o pomstę do nieba. Nikt na to nie zasługuje, sprawa trafi do prokuratury

To, co wydarzyło się w sobotnie popołudnie, na zawsze może zmienić życie Królikowskiego. Policja zatrzymała aktora za kierownicą, a badanie na obecność narkotyków wykazało, że zażywał środki odurzające. Aktor zasłonił się chorobą. Kilka lat temu zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane.

"Narko-test wykrył THC, którym wspomagam moje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru" - napisał młody Królikowski w oświadczeniu.

Policja bada sprawę Królikowskiego

Wykonano badania krwi. Policja oczekuje na wyniki.

- Prowadzone są czynności. Postępowanie jest w fazie przygotowawczej - mówi nam podkom. Marta Sulowska z policji na warszawskiej Woli.

Według naszych ustaleń, wyniki badań będą gotowe za ok. 2 tygodnie. Wtedy okaże się, jaki los czeka młodziana i z jakiego paragrafu będzie odpowiadał. Cała sytuacja z pewnością nie zostanie bez wpływu na toczące się postępowanie rozwodowe Królikowskiego i Opozdy. Oboje czekają na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy, a równolegle prokurator bada sprawą niepłaconych przez Antka alimentów. Swojej żonie ma już zalegać ok. 40 tys. zł.

- Cały ciężar wychowania i utrzymania Vincenta spoczywa na niej. Niewykluczone, że będzie chciała ograniczyć lub odebrać mu prawa rodzicielskie - mówi nam znajoma rodziny.

Antek Królikowski straci prawa rodzicielskie?

Oznaczałoby to dla niej, że będzie mogła samodzielnie decydować o losach syna, o tym gdzie mieszka i kiedy opuszcza Polskę.

Prawniczka Ewelina Taraszkiewicz (34 l.) nie ma wątpliwości, że sobotnie wydarzenia mogą mieć wpływ na decyzję sądu.

- Na samym początku trzeba podkreślić, iż Władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz alimenty - są to trzy oddzielne kwestie. Przykładowo: pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny. Mówiąc prościej: jest to pozbawienie praw, a nie obowiązków rodzica względem dziecka. Odnosząc się do tej konkretnej sytuacji, która się wydarzyła - oczywiście, że może to mieć wpływ na ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej. Nie znając akt sprawy ciężko jest zająć stanowisko, natomiast w mojej ocenie - sytuacja która się wydarzyła stanowi przesłankę by wnosić chociażby o ustalenie kontaktów z dzieckiem w obecności rodzica pierwszoplanowego, czyli pani Asi Opozdy lub w obecności innej osoby bliskiej. Można też wnosić, o kontakty z dzieckiem w obecności kuratora lub psychologa. Jeśli zaś chodzi o kwestie ograniczenia, pozbawienia czy też zawieszenia władzy rodzicielskiej - również może to wpłynąć negatywnie na decyzję Sądu - mówi nam.

