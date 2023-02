Antek Królikowski wydał OŚWIADCZENIE. Wyjaśnia, jak wyglądało zatrzymanie: "Nie zażywam narkotyków"

Co jest na nagraniu?

Zna go prawie każdy Polak

Antek Królikowski został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło w sobotę 18 lutego o godzinie 16:40 przy ul. Kolejowej w Warszawie. Patrol policji zatrzymał auto aktora. Antek był trzeźwy, ale został poddany narkotestowi, który wykrył, że zażywał on substancje odurzające. Informacje te potwierdził przedstawiciel aktora.

- Wbrew temu, co piszą media, Antek nie świętował urodzin w lokalu w pobliżu miejsca zatrzymania - mówi "Super Expressowi" menadżer Królikowskiego.

Przedstawiciel Antka Królikowskiego przekazał nam również, że aktor zgadza się na publikację wizerunku.

Królikowski był przesłuchiwany na komendzie policji na warszawskiej Woli. Po wyjściu, w środku nocy opublikował oświadczenie, w którym wyjaśnił całą sytuację.

"Do zatrzymania doszło ok. 16:00 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem.

Funkcjonariusze z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli. Alko-test wykazał, że jestem trzeźwy. Jednak narko-test wykrył THC, którym wspomagam moje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru.

Wykonano badanie krwi, oczekujemy na wyniki. W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stężenie może się utrzymywać, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopii.

Chciałbym zaznaczyć, że nie zażywam narkotyków, co wykazały dzisiejsze testy, więc bardzo proszę o zaprzestania pomówień. Ponadto tegorocznych urodzin nie świętowałem w żadnym warszawskim klubie" - napisał w oświadczeniu Antek Królikowski.

Badania naukowe potwierdzają, że stosowanie medycznej marihuany działa terapeutycznie w przypadku leczenia stwardnienia rozsianego, na które cierpi od lat Antek Królikowski. THC, które wykrył narko-test to składnik marihuany, który negatywnie wpływa na zdrowie.

Jak myślicie, kto mógł wezwać na aktora policję?