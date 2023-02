Joanna Opozda chce adoptować dziecko. Pojawiły się przeszkody

Pod koniec lutego ubiegłego roku na świat przyszedł synek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego (34 l.). Wtedy też okazało się, że ich związek to przeszłość. Aktorka zaraz po porodzie wróciła do pracy, bo nie mogła liczyć na finansowe wsparcie męża, a w opiece nad chłopcem pomagała jej mama. Z czasem okazało się, że Vincent ma problemy zdrowotne, konieczne były wizyty w szpitalu. Nie zraziło to jednak Asi do posiadania kolejnego dziecka! „Chciałabym kiedyś zaadoptować dziecko. Dzisiaj nawet o tym czytałam. Pożyjemy, zobaczymy” – napisała na Instagramie w odpowiedzi na pytanie, kiedy ponownie zostanie mamą.

Adopcja dziecka przez osobę samotną

Adopcja dziecka w przypadku samotnych osób nie jest jednak tak prosta… „Dla dzieci szuka się przede wszystkim pełnych rodzin, składających się z mamy i taty. Nie oznacza to jednak, że adopcja przez osobę samotną nie jest możliwa. Zwykle osoby samotne adoptują starsze dzieci, którym mogą służyć za autorytet i wsparcie. Przechodzą one standardową procedurę adopcyjną. Ważne jest, by podczas procedury kwalifikacyjnej wykazały one, że w procesie wychowywania dziecka mogą liczyć na wsparcie ze strony członków najbliższej rodziny” – czytamy w rządowej broszurce „ADOPCJA drogą do rodzicielstwa. Informator dla kandydatów do przysposobienia dziecka”.

Wystarczy przejrzeć fora dla rodziców, by przekonać się, że ośrodki adopcyjne niechętnie patrzą na samotne osoby. „Wiele ośrodków tego typu to katolickie instytucje i do samotnych kandydatów podchodzą tam nieufnie. O adopcję ubiegają się małżeństwa i one zawsze będą miały pierwszeństwo” – czytamy. Słowem, szanse są tylko teoretyczne. Asia nie ma więc wyjścia i musi szybko znaleźć drugiego męża, założyć z nim rodzinę, mieć stabilizację w życiu – a wtedy zrealizuje swoje marzenie.

Trzymamy kciuki.

i Autor: Joanna Opozda Instagram Joanna Opozda pisze o adopcji dziecka

