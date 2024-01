Edyta Górniak niczym Barbie. Cukierkowa kreacja artystki zrobiła furorę!

Nie ma wątpliwości, że Edyta Grórniak zadała szyku na scenie pod Giewontem. Uwagę wszystkich skupiła przede wszystkim jej pierwsza odsłona tej nocy. Artystka wystylizowała się na lalkę Barbie. Wyglądała zjawiskowo i uroczo. Przy okazji pokazała, że w blond włosach i różu bardzo jej do twarzy. Niemal każda dziewczynka marzy, by wyglądać jak słynna lalka, a piosenkarka to marzenie spełniła już w dorosłym życiu, oczywiście dzięki kreatywności stylistów i projektantów.