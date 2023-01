Doda i Dariusz Pachut szaleją na kanapie! Co tam się dzieje?! Ale wygibasy, nagranie powala

Edyta Górniak jest na polskiej scenie muzycznej od wielu, wielu lat. Reprezentowała Polskę na Eurowizji, rozkochując w sobie świat wykonaniem utworu "To nie ja". I choć wówczas nie wygrała, to zajęła wysoką pozycję, a jej kariera ruszyła z kopyta. Dziś o Górniak jest głośno głównie ze względu na kontrowersyjne wypowiedzi i poglądu, ale nawet krytycy przyznają, że artystka nadal ma niesamowite warunki wokalne. Mocno skupiła się też na wspieraniu swojego syna, Allana Krupy, który niedawno skończył 18 lat i stawia pierwsze kroki w show biznesie. Wystąpił nawet na Sylwestrze u boku znanej mamy, choć jego występ wzbudził mieszane uczucia odbiorców. Ostatecznie Allan stara się tworzyć nową muzykę, ale tym razem to nie ona jest powodem, dla którego stało się o nim głośno. Mamy podejrzenie, że Edyta Górniak padnie, gdy dowie się, jakie fantazje ma jej syn. Huczy o tym właśnie cały internet!

Edyta Górniak padnie, gdy dowie się, jakie fantazje ma jej syn! Huczy o tym cały internet

Zaczęło się od niewinnego wpisu na Instagramie. Allan Krupa postanowił odpowiedzieć publicznie na kilka pytań od swoich fanów. Wtedy padło pytanie, które sprawiło, że nawet Pudelek postanowił o nim napisać. To musi oznaczać, że internet huczy!

"Teraz Allan prawdopodobnie z nudów urządził sesję pytań i odpowiedzi. Tam padło dość precyzyjne pytanie: "Chcesz być skuty, ale nie w kajdankach, chyba że w łóżku?". Odpowiedź brzmiała: "Chcem" (pisownia oryginalna). Czy Allanek chce być skuty, ale nie w kajdankach, czy jednak skuty w łóżku... któż to wie? Może dowiemy się z kolejnego singla", zastanawia się Pudelek.

Na załączonym screenie faktycznie widać, że takie pytanie padło. Allan Krupa odpowiedział jednak "chcem", co często jest używane przez nastolatków w prześmiewczy sposób. Prawdopodobnie więc robił sobie po prostu żarty. Ale czy na pewno? Tego nie wie nikt. Edyta Górniak chyba będzie musiała przeprowadzić z nim poważną rozmowę na temat tego, co wypada publikować w sieci, a czego nie. Dajcie znać, co o tym myślicie!

