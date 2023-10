Edyta Górniak reprezentantką Polski na Eurowizję 2024? "Ciekawy temat, pomyślę"

Elżbieta Dmoch wreszcie się na to zgodziła. Po latach się zdecydowała. To będzie gratka dla fanów

Edyta Górniak należy do grona jednych z najbardziej utalentowanych i nagradzanych polskich wokalistek. Ogromną popularność przyniósł jej utwór "To nie ja", z którym reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji w 1994 roku. Do dziś nikt nie zbliżył się nawet do tego rezultatu. W jednym z wywiadów diva polskiej sceny muzycznej wypowiedziała się na temat tego, czy chciałaby ponownie wystąpić w tym prestiżowym konkursie!

Edyta Górniak o powrocie na Eurowizję. Postawiła jeden warunek?!

W rozmowie z "Faktem" Edyta Górniak wypowiedziała się na temat swojego ewentualnego powrotu na konkurs Eurowizji. Powiedziała o stresie i o sentymentalnym jubileuszu, bowiem w 2024 roku minie 20 lat od jej epickiego występu.

- No jest to bardzo sentymentalny jubileusz, to na pewno. Musiałabym mieć super mega team, super giga mega utwór, wsparcie wszystkich. To wspólnymi siłami może warto by było zawalczyć. […] Wiem, że jest ten jubileusz i to jest przepiękne, aż trudno w to uwierzyć. […] Muszę pomyśleć, czy w ogóle pisałabym się na ten stres. […] Musiałabym zawalczyć o zwycięstwo, a nie wiem, po prostu w tych obecnych czasach, nie wiem, czy ja się wpisuję jeszcze jakby z tym, co jest modne. Ciekawy temat, pomyślę - wyznała Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem".

Zobacz poniższą galerię: