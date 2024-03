Ewa Kasprzyk wystroiła się tak, że opadną wam szczęki. Co za dekolt. Wszystko jej widać! Jakby luksusowo?

Ewa Kasprzyk w odważnej stylizacji

Ewa Kasprzyk to obok Katarzyny Figury największa seksbomba polskiego kina. Gwiazdę roznosi energia, jest wygadana, zabawna i rozrywkowa - to przyciąga. Seks nigdy nie był dla niej tematem tabu. Przyciągają też jej atuty cielesne - zgrabne nogi i spory biust. Ewa Kasprzyk od lat je podkreśla. Choć, jak sama przyznała, kiedyś duży biust był jej kompleksem.

- Ja miałam kompleks swojego biustu, bo rósł mi za szybko. Potem okazało się, że jest to wartość dodatnia. Jak się jest nastolatką, to wiadomo, że dzieje się coś z ciałem, bo dziewczynka dojrzewa - powiedziała Ewa Kasprzyk w jednym z wywiadów. - Potem się okazuje, że to nie jest żadna wada, tylko że tak jest, bo tak się dzieje - dodała.

Do dziś Ewa Kasprzyk jest bardzo świadoma swojego ciała. Dba o nie uprawiając sporty takie jak boks czy ćwiczenia na siłowni. Jest pod okiem popularnego eksperta żywieniowego i trenera Leszka Klimasa. Nie unika też zabiegów medycyny estetycznej na ciało.

W ostatnich miesiącach Ewa Kasprzyk, co do niej niepodobne, pojawiała się na ważnych wydarzeniach w wyjątkowo skromnych stylizacjach. Do czarnej spódnicy zakładała np. sweter z golfem. Na gali Orłów pojawiła się nawet w stylizacji godnej zakonnicy (do zobaczenia w naszej galerii). Na szczęście podczas ostatniego pokazu mody Violi Piekut Ewa Kasprzyk znów była sobą. Gdy wkroczyła na imprezę, wszyscy patrzyli tylko na nią. Aktorka postawiła na satynową sukienkę z wielkim dekoltem, odsłaniającą nie tylko biust, ale i ramiona. Na nosie miała stylowe okulary przeciwsłoneczne, a w ręku futrzaną torebkę. Gdyby tego było mało, gdy zajęła swoje miejsce przy wybiegu, gościom imprezy odsłoniły się zgrabne nogi Kasprzyk.

O tej stylizacji można powiedzieć tylko jedno: WOW!

