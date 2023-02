Ewa z "Sanatorium miłości" miała młodszego o 14 lat partnera. Ich związek przekreślił niestosowny żart!

"Sanatorium miłości 5": Krzysztof wyjawił, o co poprosiła go śmiertelnie chora żona. Te słowa łamią serce [Zapis relacji]

Ewa to uczestniczka 5. sezonu "Sanatorium miłości" oraz właścicielka hotelu. Kobieta ma za sobą dwa nieudane małżeństwa, których owocem są dwaj synowie. Od 13 lat jest singielką, ale chciałaby jeszcze stworzyć z kimś związek na dobre i na złe. Ewa ma jednak określone wymagania względem mężczyzn i jest świadoma, że znalezienie ideału w jej wieku nie będzie należało do najprostszych. Bardzo zwraca uwagę na wygląd, klasę, kulturę osobistą i kondycję fizyczną. Poza tym jest wymagającą kobietą, co również onieśmiela panów. Ewa nie ukrywa, że woli być sama niż tworzyć związek z kimś, kto nie spełnia jej oczekiwań.

W 6. odcinku "Sanatorium miłości" Ewa odbyła szczerą rozmowę z Martą Manowską. Kuracjuszka opowiedziała o swoich nieudanych małżeństwach. Zarówno jedno, jak i drugie, skończyło się po raptem 7 latach. Ewa wyznała również, że mogłaby być z młodszym mężczyzną, a nawet ma taki związek za sobą. Ją i jej partnera dzieliło 14 lat. Mimo że byli zgraną parą, ich relację przekreślił niestosowny żart.

- Byliśmy bardzo dobrym związkiem, ale powiedział mi takie zdanie, w żartach: "Masz takiego młodziaka, że powinnaś go bardzo szanować". Powiedział to, co myślał, a ja nie miałam mu tego za złe. Jeżeli ty człowieku się ze mną źle czujesz i tobie przeszkadza, że jestem starsza, to ze mną nie bądź - wyznała.

Ewa dodała, że słowa partnera nie zraniły jej, bo bardzo trudno jest ją zranić. Kuracjuszka ma mocny charakter i jest silną, stanowczą kobietą. Pokazała to m.in. podczas randki z Józefem, gdy odmówiła wejścia z nim do jacuzzi.

