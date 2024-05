Nożownik wtargnął na mszę dla dzieci, szedł wprost na księdza! Przerażająca relacja

i Autor: Domin/Super Express(2), Facebook

"DZIECI Z PRZERAŻENIA PŁAKAŁY"

Horror w trakcie mszy dla dzieci. Napastnik szedł z nożem wprost na księdza. Przerażająca relacja świadków

Do dramatycznych zdarzeń doszło w poniedziałek, 13 maja, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku. Podczas nabożeństwa dla dzieci, które przystąpiły wcześniej do pierwszej komunii świętej, do świątyni wszedł mężczyzna uzbrojony w nóż kuchenny. - Był cały ubrany na czarno i szedł wprost na księdza - relacjonują przerażeni świadkowie zdarzenia w rozmowie z "Super Expressem".