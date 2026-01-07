Napad na 16-latka w Nowy Rok. Sprawcy grozili nożem

Podejrzani to 18-letni obywatel Ukrainy i 16-letni Polak, który uciekł z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku i był poszukiwany przez policję.

Jak informuje asp. Izabela Sreberska, oficer prasowa koszalińskiej policji, obaj młodzi mężczyźni w Nowy Rok przed godz. 21 podeszli do nieznanej im pary 16-latków na ul. Zwycięstwa.

- Bez jakiejkolwiek przyczyny zaatakowali chłopca. Uderzali go pięściami w twarz, grozili mu nożem, następnie ukradli mu kurtkę, hulajnogę oraz gotówkę w kwocie 30 złotych i uciekli – relacjonuje asp. Sreberska.

Policja zatrzymuje sprawców rozboju. Odzyskano skradzione mienie

O zdarzeniu poinformowała policję matka pokrzywdzonego chłopca, który wymagał pomocy medycznej. Funkcjonariusze ustalili rysopis napastników i szybko ich zatrzymali. Policjanci odzyskali skradzione mienie oraz zabezpieczyli nóż, który miał być użyty podczas rozboju.

Areszt dla 18-latka, schronisko dla 16-latka. Grożą im surowe kary

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 18-latka tymczasowy areszt, natomiast wobec młodszego podejrzanego umieszczenie w schronisku dla nieletnich. Oba środki zabezpieczające zostały zastosowane na okres trzech miesięcy – informuje asp. Sreberska.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia 18-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Młodszy z podejrzanych odpowiadać będzie przed sądem jak nieletni.

