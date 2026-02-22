S11 w okolicy Koszalina zablokowana po wypadku. Są gigantyczne utrudnienia!

Zderzenie na S11

W niedzielę, 22 lutego zablokowany został odcinek drogi ekspresowej S11 między Niekłonicami a Zegrzem Pomorskim w kierunku Szczecinka. Jak przekazał dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA, powodem są skutki wypadku z udziałem dwóch aut osobowych.

Do zdarzenia doszło około godziny 13.20 na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Droga nieprzejezdna, są utrudnienia

Z informacji służb drogowych wynika, że na wskazanym odcinku zderzyły się dwa samochody, a na jezdni pojawiły się rozlane płyny eksploatacyjne.

Trasa w stronę Szczecinka została całkowicie zamknięta. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.

