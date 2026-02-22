S11 w okolicy Koszalina zablokowana po wypadku. Są gigantyczne utrudnienia!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-02-22 14:30

Droga ekspresowa S11 między Niekłonicami a Zegrzem Pomorskim jest zablokowana w kierunku Szczecinka, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych – poinformował w niedzielę, 22 lutego dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

S11 zablokowana po wypadku. Utrudnienia potrwają dwie godziny

i

Autor: Anna Kisiel

Zderzenie na S11

W niedzielę, 22 lutego zablokowany został odcinek drogi ekspresowej S11 między Niekłonicami a Zegrzem Pomorskim w kierunku Szczecinka. Jak przekazał dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA, powodem są skutki wypadku z udziałem dwóch aut osobowych.

Do zdarzenia doszło około godziny 13.20 na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Droga nieprzejezdna, są utrudnienia

Z informacji służb drogowych wynika, że na wskazanym odcinku zderzyły się dwa samochody, a na jezdni pojawiły się rozlane płyny eksploatacyjne.

Trasa w stronę Szczecinka została całkowicie zamknięta. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.

