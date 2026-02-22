Pilne poszukiwania w Warszawie. Zaginęła 14-letnia dziewczynka

Trwają poszukiwania zaginionej 14-latki

Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Ochoty. Sprawą zajmuje się Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

− Policjanci z Ochoty prowadzą poszukiwania za zaginioną Anastasiią Kiianchuk lat 14, która samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania w dniu 12 lutego 2026 roku. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną, a miejsce jej pobytu nie jest znane. Prosimy o informacje każdą osobę, która widziała zaginioną lub ma wiedzę o miejscu jej pobytu − czytamy w kmunikacie.

Rysopis zaginionej nastolatki

Rysopis zaginionej: wzrost około 168 cm, szczupła sylwetka, włosy koloru czarnego − długość za ramiona, oczy koloru brązowego. W dniu zaginięcia była ubrana w zimową kurtkę koloru czarnego, spodnie dżinsowe koloru czarnego, buty koloru czarnego oraz czarną czapkę. Znaki szczególne: brak brwi: malowane kredką.

Jak skontaktować się z policją w sprawie Anastasii?

Policja podkreśla, że każda, nawet z pozoru błaha informacja może pomóc w odnalezieniu nastolatki.

− Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub najbliższą jednostką Policji lub całodobowymi numerami 112 i 997. Informacje można również przekazywać na adres [email protected] − podają funkcjonariusze.

Sprawa jest pilna. Jeśli widziałeś 14-letnią Anastasię Kiianchuk lub wiesz, gdzie może przebywać − nie zwlekaj. Skontaktuj się z policją!

