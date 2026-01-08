Krowa omal nie utonęła w bagnie. Z pomocą ruszyli strażacy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-08 9:23

Dramatyczna akcja strażaków. Krowa znalazła się w śmiertelnej pułapce bez wyjścia. Służby ratownicze z Drawska Pomorskiego ruszyły na pomoc zwierzęciu, które nie mogło samodzielnie wydostać się z grząskiego terenu.

Super Express Google News

Zachodniopomorskie: Strażacy uratowali krowę z bagna w Nowym Worowie

W środę, 7 stycznia 2026 roku, przed godz. 10:00 strażacy z Drawska Pomorskiego otrzymali zgłoszenie o krowie, która wpadła do bagna w okolicach miejscowości Nowe Worowo.

Polecany artykuł:

Kobieta szła przez wioskę i usłyszała przeraźliwe piski. Bezbronna sarenka znal…

- Około godziny 09:38, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim wpłynęło zgłoszenie o krowie, która wpadła do bagna w okolicach miejscowości Nowe Worowo” – relacjonuje mł. asp. Tomasz Walkiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Na miejsce natychmiast wysłano zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Drawsku Pomorskim oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy potwierdzili, że zwierzę ugrzęzło w bagnistym terenie i nie było w stanie samodzielnie się wydostać.

Dramatyczna akcja ratunkowa – krowa bezpieczna dzięki strażakom

Ratownicy zabezpieczyli teren, a następnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego przeprowadzili akcję wyciągnięcia krowy.

- Działania trwały ponad godzinę i zakończyły się sukcesem – krowa została bezpiecznie uratowana i przekazana właścicielowi w dobrym stanie zdrowia - dodaje strażak.

Co robić, gdy zwierzę potrzebuje pomocy?

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że w przypadku podobnych zdarzeń ze zwierzętami gospodarskimi, należy niezwłocznie zgłaszać incydent do służb ratowniczych, unikając samodzielnych prób ratunku, które mogą być niebezpieczne. Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalizmowi strażaków, krowa mogła wrócić bezpiecznie do swojego właściciela.

Krowa omal nie utonęła w bagnie. Z pomocą ruszyli strażacy
6 zdjęć

Polecany artykuł:

Zimowe rzeźby pana Henryka zachwycają, chociaż śniegu jak na lekarstwo. To już …
Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?
Pytanie 1 z 10
Samica psa to:
Śnieżne dzieła pana Henryka. To już tradycja
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ POŻARNA ZACHODNIOPOMORSKIE
STRAŻ POŻARNA
BAGNO
KROWA