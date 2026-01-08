Zachodniopomorskie: Strażacy uratowali krowę z bagna w Nowym Worowie

W środę, 7 stycznia 2026 roku, przed godz. 10:00 strażacy z Drawska Pomorskiego otrzymali zgłoszenie o krowie, która wpadła do bagna w okolicach miejscowości Nowe Worowo.

- Około godziny 09:38, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim wpłynęło zgłoszenie o krowie, która wpadła do bagna w okolicach miejscowości Nowe Worowo” – relacjonuje mł. asp. Tomasz Walkiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Na miejsce natychmiast wysłano zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Drawsku Pomorskim oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy potwierdzili, że zwierzę ugrzęzło w bagnistym terenie i nie było w stanie samodzielnie się wydostać.

Dramatyczna akcja ratunkowa – krowa bezpieczna dzięki strażakom

Ratownicy zabezpieczyli teren, a następnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego przeprowadzili akcję wyciągnięcia krowy.

- Działania trwały ponad godzinę i zakończyły się sukcesem – krowa została bezpiecznie uratowana i przekazana właścicielowi w dobrym stanie zdrowia - dodaje strażak.

Co robić, gdy zwierzę potrzebuje pomocy?

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że w przypadku podobnych zdarzeń ze zwierzętami gospodarskimi, należy niezwłocznie zgłaszać incydent do służb ratowniczych, unikając samodzielnych prób ratunku, które mogą być niebezpieczne. Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalizmowi strażaków, krowa mogła wrócić bezpiecznie do swojego właściciela.

