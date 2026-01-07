Krwawy finał sylwestrowej nocy. 42-latek rzucił się na młodszego brata z nożem

Awantura po alkoholu zakończyła się atakiem nożem

Z ustaleń policji wynika, że bracia wspólnie spożywali alkohol w jednym z mieszkań w gminie Będzino. W pewnym momencie między mężczyznami wywiązała się awantura słowna, która przerodziła się w rękoczyny. W trakcie kłótni 42-latek sięgnął po nóż i ugodził nim młodszego brata.

- W wyniku szeroko zakrojonych czynności policjanci przesłuchali świadków zdarzenia, zabezpieczyli ślady, w tym nóż, którym prawdopodobnie posłużył się sprawca – informuje asp. Izabela Sreberska, oficer prasowa koszalińskiej policji.

42-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

34-latek z raną kłutą został przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Jego stan jest stabilny, ale wymaga dalszego leczenia. 42-letni sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Areszt dla sprawcy sylwestrowej tragedii. Grozi mu surowa kara

Sąd Rejonowy w Koszalinie na wniosek prokuratora zastosował wobec 42-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

KMP Koszalin

