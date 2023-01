"Sanatorium miłości 5": Józef podpadnie Ewie?! Seniorka postawi sprawę jasno: "Nie chcę takiej randki! [Relacja na żywo]

Kasia Cichopek smaruje piersi błotem. Kurzajewski to nagrywa: "W trosce o zdrowie". Wideo

"Sanatorium miłości" to jeden z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. W nowym, 5. sezonie uczestniczy 12 osób, które mimo dojrzałego wieku, mają apetyt na przygodę i miłość! To sześć pań: Anita, Bożena, Ewa, Iwona, Asia i ula oraz sześciu panów: Dariusz, Adam, Zbigniew, Krzysztof, Józef i Zdzisław.

"Sanatorium miłości 5". Co wydarzy się w 5. odcinku randkowego show dla seniorów?

Jak możemy zobaczyć w zwiastunie oraz fragmentach przedpremierowych, 5. odcinek upłynie pod znakiem randek. Na romantyczne spotkania wybiorą się Bożena z Adamem, Zbigniew z Asią oraz Józef z Ewą. Niestety, w przypadku ostatniej par nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ewa postawi sprawę jasno i odmówi wejścia do jacuzzi z Józefem.

W odcinku nie zabraknie również zadań grupowych i współzawodnictwa. Seniorzy wybiorą się do zamku w Sobkowie, gdzie czekają ich wyścigi zaprzęgów konnych oraz ognisko. Co ciekawe, seniorzy otrzymają możliwość zmiany współlokatora i spędzenia nocy w zamkowych komnatach z chętną osobą! Kto się na to zdecyduje?

Czy kuracjuszom i kuracjuszkom uda się znaleźć drugie połówki? Tego przekonamy się już niedługo w kolejnych odcinkach hitowego "Sanatorium miłości"!

Zapraszamy na relację na żywo z 5. odcinka "Sanatorium miłości 5" - w niedzielę, 29 stycznia, o 21:20. Tylko na SE.pl!

Na żywo Relacja z "Sanatorium miłości 5", odcinek 5 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 20:20 Co wydarzy się w 5. odcinku 5. sezonu "Sanatorium miłości"? Zobaczcie zwiastun!

