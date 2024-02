Ich życie osobiste przypomina serial, ale zupełnie nie ten, w którym od lat oboje grają. W „Gliniarzach” ich bohaterowie nie są parą, ale to praca przy tej produkcji sprawiła, że Ewelina i Łukasz zapałali do siebie płomiennym uczuciem. A jak wiadomo, życie we dwoje nie dla wszystkich jest cukierkowe. Aktorska para to dwa mocne charaktery, dlatego ich związek jest pełen emocji. Kłócą się i godzą na przemian.

Związek jak rollercoster!

Jak jest między nimi obecnie? - Bywa między nami różnie, ale nigdy nie powiedzieliśmy sobie „rozstajemy się” – mówi „Super Expressowi” Ewelina. – Teraz jesteśmy w „czyśćcu”. Mamy taki moment przejściowy – dodaje Łukasz. A co to oznacza? – Nie wiemy, co dalej. Nazywamy to trochę separacją, ale z drugiej strony spędzamy ze sobą tyle czasu, że ciężko to nazwać separacją, bo codziennie wieczorem, oglądamy razem filmy, jemy wspólną kolację, tańczymy i śpiewamy. Ciężko stwierdzić, jaki jest status naszego związku – śmieje się Ruckgaber, zaś oboje zgodnie twierdzą, że wciąż uprawiają seks. – Zdarza się, że uprawiamy seks – mówi otwarcie aktorka. – Są takie sytuacje, że jak jest ochota to krew nie woda – uśmiecha się gwiazdor i zdradza, że aktorka jest bardziej śmiała w sprawach intymnych. – Intymne sytuacje częściej inicjuje Ewelina. Kiedyś było tak, że od rana człowiek chodził po domu i wiedział, że coś się szykuje na wieczór. Teraz jest to bardziej spontaniczne – opowiada artysta.

Ewelina Ruckgaber jest bardziej odważna

– Wychodzi na to, że mam częściej ochotę na seks i większy temperament, ale Łukasz też ma dużo energii. Bardzo dobrze się znamy. Jesteśmy razem już pięć lat i chyba fajnie, że jeszcze tak na siebie działamy – wtrąca Ewelina. Przed laty to właśnie ona zrobiła pierwszy krok w stronę Łukasza, obdarowując go namiętnym pocałunkiem podczas jednej z imprez. Jednak droga od pierwszego pocałunku do łóżka była nieco dłuższa. - Sporo czasu minęło zanim od naszego namiętnego pierwszego pocałunku wylądowaliśmy w łóżku. Zajęło nam to ze trzy miesiące. Trzeba było podomykać inne sprawy i poprzednie relacje, żebyśmy mogli bez przeszkód, z czystym sumieniem wejść w nowy związek i cieszyć się sobą – wspomina Łukasz.

Ewelinę Ruckgaber można oglądać w objazdowym spektaklu, pt. „Nie wszystko ci oddam”. Łukasz zaczyna pracę nad nowym spektaklem w Wołominie.

Więcej w materiale wideo

Ewelina Ruckgaber Łukasz Strzałka sypiają ze sobą mimo rozstania i wspominają swój pierwszy raz