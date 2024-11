Fani Rihanny zdruzgotani. Czy artystka wróci jeszcze na scenę?

"Umbrella", "We Found Love", "Diamonds", "Don't Stop The Music", "Only Girl (In The World)", "Stay" - to tylko parę przykładów hitów wylansowanych przez Rihannę. Pochodząca z Barbadosu artystka przez trwającą kilkanaście lat karierę stworzyła bowiem mnóstwo światowych przebojów. Jej wycofanie się z branży muzycznej było prawdziwym szokiem. Artystka wciąż jednak dawała swoim fanom nadzieję na powrót. Teraz wszystko wskazuje na to, że skończy się na płonnych obietnicach.