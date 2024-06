Tajemnice związków: Sylwia i Akop Szostakowie

Sylwia i Akop Szostakowie uchodzili za bardzo udane małżeństwo. Para bardzo często publikowała wspólne zdjęcia. Akop opisywał w mediach społecznościowych ich relację i wyznawał miłość Sylwii. Internauci na bieżąco śledzili ich życie w sieci i widzieli, jak wzajemnie obdarowują się romantycznymi gestami, prezentami i słowami. Wydawało się, że ta dwójka jest nierozłączna. Niestety pod koniec marca 2024 roku, małżeństwo niespodziewanie ogłosiło za pośrednictwem mediów społecznościowych, że się rozstaje.

- Chcemy się podzielić z Wami naszą bardzo osobistą decyzją. Po wielu latach starań, wspólnych oraz indywidualnych terapii, po niezliczonych próbach budowania harmonii i unikania konfliktów, musimy przyznać, że nasze drogi się rozchodzą. To nie jest żart ani nagła decyzja podjęta pod wpływem mojej ostatniej nieobecności - napisała Sylwia na Instagramie.

Sylwia i Akop walczą o swój związek?

Wydawało się, że jest już po wszystkim, że ich drogi rozeszły się na zawsze... Aż do zaskakującej wiadomości opublikowanej przez Akopa! Informację o próbach ratowania związku przekazał sam Szostak za pośrednictwem Insta Stories.

- Jutro lecimy do Paryża. Dracula [pies Sylwii i Akopa - przyp. red.] zostanie z moją mamą, która wzięła specjalnie wolne w pracy, by być z nim przez 4 dni. Moja mama wprowadza się do mnie, by Dracula był w domu - przekazał. Jednak zapisał coś jeszcze, co szczególnie zachwyciło fanów.

Szostakowie polecieli na wspólną podróż do Paryża

- Napisałem, że lecimy, bo lecę razem z Sylwią. Miałem lecieć sam, ale tak wyszło. Chcemy spróbować wszystko naprawić. Nic więcej nie będę pisał teraz. Trzymajcie kciuki - podsumował.

Trzymamy za nich kciuki!