Faworyt "The Voice Senior" Andrzej Kubacki odpadł po półfinale! Fani są wściekli, oberwał jeden z trenerów

Andrzej Kubacki to uczestnik 4. edycji "The Voice Senior", który reprezentował grupę Tomasza Szczepanika. Senior dotarł aż do półfinału, w którym zaśpiewał utwór "Without You" Mariah Carey. Jego występ zachwycił nie tylko widzów, ale także jurorów programu. Fani Kubackiego spodziewali się, że tak spektakularny popis umiejętności wokalnych zapewni mu miejsce w finale. Wskazywały na to również wypowiedzi jurorów.

- Jestem z ciebie bardzo dumny. Gratuluję ci, że wszystkie nasze założenia, przede wszystkim pod kątem trzymania oddechu i końcówek, pięknie zaprezentowałeś. Występ był po prostu perfekcyjny - powiedział Tomasz Szczepanik swojemu podopiecznemu.

Nic dziwnego, że fanów szokowała decyzja jurora o tym, żeby odesłać Kubackiego do domu.

- Gdybyście tylko wiedzieli, jak mi serce teraz wali z wrażenia. Zaprzyjaźniliśmy się, jesteście drużyną wybitną, bardzo równą. Wybrałem kryterium, gdzie uczestnik wykonał jak najwięcej rad i wprowadził je w występ - tłumaczył lider zespołu Pectus.

Andrzej Kubacki odpadł po półfinale "The Voice Senior". Fani uderzają w Szczepanika

Decyzja Tomasza Szczepanika nie spotkała się z pozytywnym odbiorem fanów programu. Na oficjalnych profilach "The Voice Senior" w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy krytykujących jego wybór.

- Bardzo niesprawiedliwy wybór. Panowie zaprezentowali się po prostu perfekcyjnie. Trudne i wymagające piosenki, a zarówno p. Waldemar, jak i p. Andrzej dali popis wokalny. Szacunek, Panowie. Jesteście najlepsi.

- Niestety Tomasz Szczepanik najgorzej że wszystkich trenerów wybrał i najgorzej doradzał, dobrze, że pani Maryla go nie posłuchała,

- Pan Szczepanik wyeliminował z programu lepszego od siebie,

- Pan Tomasz stracił bardzo wiele w oczach wielu ludzi… - pisali internauci.

Po półfinale głos zabrał również Andrzej Kubacki. Senior podziękował fanom i wsyzstkim osobom, które go wspierały. Zdradził rónież, kto jest jego faworytem.

[...] Jestem szczęśliwy, że mogłem znaleźć się w gronie zacnych osób, z którymi przyszło mi się zmierzyć na scenie programu „The Voice Senior”. Życzę Zwycięstwa wszystkim uczestnikom pozostałym w programie, chociaż dla mnie od początku programu faworytem jest Zbigniew Zaranek - czytamy.

Występ seniora możecie obejrzeć poniżej. Powinien przejść do finału?

