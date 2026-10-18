Filip Chajzer w garniturze ze ślubu świętował miesięcznicę już dzień wcześniej. Pokazał zdjęcie z pracy z Bianką!

Chajzer celebruje miesięcznicę ślubu dzień wcześniej. Pokazał zdjęcie z pracy z żoną!

Filip Chajzer poznał Biankę w lutym tego roku, para w maju się zaręczyła, a we wrześniu odbył się ich ślub. Zakochani pobrali się w kościele, podczas uroczystej ceremonii. Niestety, zabrakło na niej mamy panny młodej, a tata, choć był na mszy, zrezygnował z udziału w weselu. Wówczas Filip jeszcze chronił prywatność młodziutkiej, bo zaledwie 20-letniej partnerki. Kilka dni po ślubie jednak tożsamość i twarz Bianki zostały ujawnione, gdy zakochani pokazali się we wspólnym podcaście.

Miesiąc (bez jednego dnia) po ślubie małżonkowie nie tylko mają za sobą trzy odcinki rozmów o swoim związku, a konto instagramowe Bianki rozwija się coraz prężniej - wspólnie pracują też jako konferansjerzy, a w planach jest ich wystąpienie w roli ekspertów podczas szkolenia dotyczącego nieruchomości.

18 października, dzień przed miesięcznicą ślubu, Filip Chajzer pokazał zdjęcie z żoną i napisał:

Państwo Chajzer w pracy. Prążki okazały się strzałem w dziesiątkę, obskoczyły ślub, wesele, a teraz konferansjerkę. A swoją drogą to już miesiąc!

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Filip w garniturze ze ślubu, Bianka z dekoltem do pasa

Chajzerowie, w przeddzień miesięcznicy ślubu i 8 miesięcy po pierwszym spotkaniu, pojawili się w jednym z gdyńskich hoteli, by poprowadzić wydarzenie z Michałem Wiśniewskim jako gwiazdą wieczoru. Na filmikach, które trafiły do sieci, widać, że zabawa była przednia. W pewnym momencie lider Ich Troje nawet pozwolił zaśpiewać Biance kilka słów.

Filip prowadził imprezę ubrany w swój ślubny garnitur, a jego ukochana pojawiła się na nim ubrana w bardzo obcisły kombinezon z dekoltem sięgającym aż do pasa! Do wdzianka dobrała czarne, skórzane botki z długimi noskami, a ramiona okryła marynarką. TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA!

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