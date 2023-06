Gdy Grzegorz Markowski wszedł na scenę, ludzie zamarli. Walczy o zdrowie, ale zrobił wyjątek i wystąpił u boku córki Patrycji

Grzegorz Markowski zrezygnował z publicznych wystąpień kilka lat temu. Oświadczył wówczas, że walczy o zdrowie, bo nie jest już w tej samej dobrej formie, co przed laty. Nie wziął nawet udziału w jubileuszowej trasie koncertowej zespołu Perfect, która ostatecznie została odwołana. Do tej pory można go było raczej oglądać w mediach społecznościowych córki. Patrycja Markowska co jakiś czas wrzucała zdjęcia lub filmiki z ojcem. Nikt nie liczył raczej na to, że Grzegorz Markowski postanowi znów chwycić za mikrofon i stanąć na scenie. Aż tu nagle przyszedł piątek, 23 czerwca, gdy odbywały się Dni Ciechanowa 2023. Patrycja Markowska śpiewała swoje hitowe utwory i niespodziewanie zaprosiła ojca na scenę. Gdy Grzegorz Markowski pokazał się publiczności, ludzie zamarli. Postanowił zrobić wyjątek i wystąpił u boku córki.

Urząd Miasta w Ciechanowie potwierdza, że Grzegorz Markowski pojawił się na scenie. Zresztą Patrycja Markowska zadbała o to, by pokazać ojca w swoich mediach społecznościowych. I trzeba przyznać jedno: zupełnie nie widać, by Grzegorz wypadł z formy! Radzi sobie fenomenalnie.

- Patrycja Markowska, z którą gościnnie wystąpił jej ojciec Grzegorz Markowski - lider niekoncertującego już zespołu rockowego Perfect - ogłosił ich Urząd Miasta Ciechanów.

Ojciec z córką wykonali utwór "Kieszenie", Grzegorz Markowski zaśpiewał też "Kołysankę dla nieznajomej", czyli jeden z hitów zespołu Perfect. Ludzie byli zachwyceni! Mamy nadzieję, że takich niespodzianek będzie więcej. I oczywiście życzymy dużo zdrowia liderowi Perfectu.

