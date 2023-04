Grzegorz Markowski to prawdziwa gwiazda estrady dawnych lat. Muzyk, mimo upływającego czasu, do tej pory świetnie radził sobie na scenie. Aż przyszedł 2021 rok, kiedy Markowski ogłosił, że jednak nie wyruszy w trasę koncertową z okazji 40-lecia zespołu Perfect. Media od razu obiegła informacja, że chodzi o sprawy zdrowotne, zresztą gwiazdor sam tego nie ukrywał, wprost sugerując, że nie jest już w takiej formie, jak kiedyś. "Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś", pisał wówczas. Od tamtego czasu Markowski walczy o zdrowie, usunął się w cień. Czasem jego córka, Patrycja Markowska, publikuje z nim zdjęcia. Podobnie stało się teraz, w czasie tegorocznych świąt wielkanocnych, kiedy pokazała, jak Markowski wygląda.

Zdębieliśmy na widok tego, jak Grzegorz Markowski teraz wygląda. Walczy o zdrowie, dawno usunął się w cień

Trzeba przyznać, że Grzegorz Markowski wygląda fenomenalnie! Aż zdębieliśmy na widok tego, jak teraz wygląda dawno nie widziany muzyk. W ogóle nie widać po nim spadku formy.

- My już po rezurekcji przy rodzinnym stole.Uwielbiam te święta.Odrodzenia dla Was - napisała Patrycja Markowska, zamieszczając zdjęcie z ojcem na Instagramie.

W komentarzach od razu posypała się fala pozytywnych wpisów. Ludzie cieszą się, że mogli zobaczyć Patrycję, ale również jej ojca Grzegorza. Rodzina Markowskich cieszy się wśród fanów dużą sympatią. "Zdrówka dla was kochani", "wszystkiego dobrego dla pana Grzegorza i dla ciebie Patrycjo", "trzymajcie się zdrowo", czytamy. Zdjęcie znajdziecie poniżej.

