i Autor: Player TVN

"Pokazówkę robisz!"

Gessler zadrwiła z Chajzera na antenie! Do akcji musiała wkroczyć Wellman

cgw 8:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Prowadzący "Dzień dobry TVN" musieli zmierzyć się na wizji z bardzo nietypowym wyzwaniem - lepieniem wigilijnych pierogów. Nad wszystkim czuwała Magda Gessler (69 l.), która zrugała to, co przy swoim stole nawyczyniał Filip Chajzer (38 l.). "One są jak twoje włosy. Zobacz, ile masz farszu między ciastem" - drwiła.