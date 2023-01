Golec uOrkiestra szczerze o swoich koncertach: bez pasztetowej nie zagramy!

Zespół Golec uOrkiestra, którego wizytówkę stanowią bracia bliźniacy Paweł Golec (48 l.) i Łukasz Golec (48 l.) oraz Edyta Golec (46 l.) na scenie jest już od ponad 25 lat. Ich koncert kosztuje ok. 50 tys. zł. Oprócz tego organizator musi zapewnić dla całej grupy odpowiednie wyżywienie. Alkohol ich nie interesuje. Lubią jedynie dobrze zjeść. - Nie mamy wygórowanych jakichś tam sytuacji, ale pasztetowa musi być, kaszaneczka musi być. Czasami, tak od dwóch trzech lat jedzonko vege. My się zawsze ucieszymy, kiedy zobaczymy te rzeczy na stole - zdradza „Super Expressowi” Paweł Golec. - Na pewno musi być dobry obiad złożony z dwóch dań. Na to zawsze liczymy i uczulamy organizatorów. My jemy zawsze zupy, więc zawsze musi być zupka i drugie danie, w zależności od regionu. Lubimy kuchnie regionalne i zawsze lubimy sprawdzić, co mają w danym regionie, ale kwaśnica najlepsza jest w Milówce - dodaje Łukasz. - Ale to też wynika z tego, że jak jedziemy na koncert, to czasem przejeżdżamy przez całą Polskę i nie ma czasu stanąć gdzieś i zjeść normalnie w restauracji, dlatego w tych naszych riderach to nie są wygórowane rzeczy - tłumaczy Edyta.

Najbliższy koncert Golec uOrkiestra w Będzinie!

Już 10 stycznia 2023 roku odbędzie się 29. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Cykl otworzy koncert zespołu Golec uOrkiestra, a zakończy uroczysty Koncert Galowy, w czasie którego wybrany zostanie laureat Grand Prix, które wynosi aż 15 000 zł.

Zakończyły się wstępne przesłuchania 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wzięło w nich udział 1300 wykonawców z 30 polskich miast, a także z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Finał festiwalu startuje we wtorek, 10 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej Będzin Arena. Pierwszym wydarzeniem zaplanowanym w ramach kilkudniowej imprezy jest koncert cenionego w Polsce zespołu Golec uOrkiestra. Rozpocznie się o godzinie 19:00. Wstęp jest darmowy, należy mieć jednak ze sobą upoważniającą do uczestnictwa wejściówkę.

Więcej w materiale wideo na se.pl

Pasztetowa, ciepły obiad, w tym zupa… Co jeszcze musi być w garderobie Golec uOrkiestra? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.