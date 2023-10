Gra drugą żonę Władysława Jagiełły. Gdy nie ma na sobie szat, jest prawdziwą seksbombą

Gwiazda serialu TVP1 grała także w takich produkcjach jak: "Barwy szczęścia", "Chyłka. Rewizja" czy "Ojciec Mateusz". Jest też autorką podcastu "Anonimowa aktorka" i udziela się w dubbingu. Informując o swoim ostatnim osiągnięciu, opublikowała na Instagramie odważne zdjęcie z wakacji w Toskanii. - Z dumą ogłaszam (bo już można), że najnowszą postać w grze League of Legend - Briar, w języku polskim to dubbinguje ja 🙈 No i to mnie bardzo cieszy - napisała Milena Staszuk, pokazując fotografie w kostiumie kąpielowym, gdy wynurza się z basenu.

Widać, że aktorka ma spory dystans do siebie, zwłaszcza, gdy publikuje zdjęcia w kreacjach z głębokim dekoltem. - Dawać mi tu lajki za zdjęcie z cyckami - napisała pod jednym ze swoich postów aktorka "Korony królów. Jagiellonowie".

