Oryginalny grób wnuka Daniela Olbrychskiego. Dzieci i wnuki polskich gwiazd. Niezapomniani

Maksymilian Chajzer (2005-2015) - Cmentarz w Powsinie. Syn Filipa Chajzera i wnuk znanego prezentera Zygmunta Chajzera. Chłopiec zginął w wypadku samochodowym 16 lipca 2015 roku na drodze w miejscowości Szczytniki k. Płońska (woj. mazowieckie). Maks jechał skodą ze swoim drugim dziadkiem, Romanem M. Nagle kierowany przez mężczyznę samochód zjechała z pasa ruchu i uderzyła w tył stojącej na poboczu ciężarówki z naczepą. Chłopiec, który siedział na fotelu pasażera, zginął na miejscu. Jego dziadek trafił do szpitala, prawdopodobnie zasłabł za kierownicą, bo nie było widać śladów hamowania. Antoni Pospieszalski (1995-1999) - Cmentarz w Pyrach. Synek Jana Pospieszalskiego, znanego dziennikarza i muzyka. Na jego grobie widać imię napisane ręką dziecka. Najprawdopodobniej jest to przeniesiony na płytę jego własny podpis. 4-latek zginął tragicznie na jeziorze Dadaj pod Biskupcem na Mazurach. 7 sierpnia 1999 doszło do eksplozji motorówki, na której znajdowała się rodzina Pospieszalskich. Przyczyną wybuchu były rozgrzane upałem opary benzyny. Jan Pospieszalski w wielu wywiadach podkreślał, że ten wypadek stał się początkiem wielkiej przemiany duchowej, która wzmocniła jego wiarę. - W doświadczeniu gigantycznego bólu doznałem jednocześnie jakiejś wielkiej mocy. Po wypadku moja wiara jest żarliwsza, żywsza, uświęcona przez krzyż i cierpienie, które niosę - mówił dziennikarz wywodzący się ze słynnego muzycznego klanu.

Mało kto wie, że na motorówce zginęła także 5-letnia dziewczynka, córka przyjaciela Jana Pospieszalskiego. Motorówkę prowadził wówczas jej ojciec, który doprowadził do tragedii. - Nie przewentylowałem silnika. Jak przyśpieszę, sam się przewentyluje - miał powiedzieć wówczas mężczyzna i dodać gazu. Policja ustaliła, że to on właśnie zawinił. Powinien włączyć specjalny wentylator i poczekać aż ten wyciągnie opary paliwa. Jan Pospieszalski z żoną Marią ma jeszcze dwójkę innych dzieci - syna Franciszka i córkę Barbarę. Jakub Olbrychski (1992-2020) - Cmentarz w Pyrach. Syn aktora Rafała Olbrychskiego i Agnieszki Strzępek, wnuk aktora Daniela Olbrychskiego i jego byłej żony, aktorki Moniki Dzienisiewicz-Olbrychskiej (1939-2016) - Stary Cmentarz w Łodzi. Kuba miał brata Antoniego, pasjonata walki mieczami, który wystąpił w show "Mam talent". Zmarł tragicznie, jego ciało zostało odnalezione w lesie w powiecie otwockim. Śledztwo nie wykazało udziału osób trzecich. Na grobie widnieje fragment jednego z jego wierszy. Wnuk Daniela Olbrychskiego od dłuższego czasu zmagał się ze schizofrenią. Na tą samą chorobę cierpiał także brat Daniela Olbrychskiego, genialny fizyk jądrowy, Krzysztof Olbrychski(1939-2017). Przebywał w Domu Rencisty Polskiej Akademii Nauk. Został pochowany na Powązkach Wojskowych, tu spoczywa także ciotka aktora, Irena Śmiałowska (1908-2019), która miała aż 111 lat (odcinek "Niezapomnianych" o najstarszych Polakach).

Na cmentarzu w Pyrach pochowane są także, dziennikarka Pamela Bem-Niedziałek, córka Ewy Bem i Barbara Kosmal, aktorka i modelka, córka Barbary Brylskiej. Były one bohaterkami jednego z dawnych odcinków "Niezapomnianych".

Natalia Szczęsna (1985-1987), córka bramkarza Macieja Szczęsnego, siostra bramkarza reprezentacji Polski i Juventusu Turyn Wojciecha Szczęsnego - Cmentarz w Marysinie Wawerskim. Zginęła tragicznie w wieku zaledwie 1,5 roku. Została przygnieciona trzepakiem na placu zabaw przy ulicy Bursztynowej 2 w Międzylesiu. Świadkiem wypadku była jej mama Alicja, która była wówczas w ciąży z Janem, starszym bratem Wojciecha. - Kiedy się odwróciłam, z przerażeniem zauważyłam, że pod trzepakiem leży moje dziecko całe we krwi. Wyglądało jak martwe, nie dawało oznak życia - mówi pani Alicja w magazynie "Rewia". Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia małej Natalii. Dziewczynka miała uszkodzony mózg i rozbite kości podstawy czaszki.

Helenka Karolak (2016-2023) - Powązki Wojskowe. Bratanica Tomasza Karolaka zmarła w wyniku pęknięcia tętniaka w głowie. Była córką Piotra Karolaka, producenta filmowego.

Wnuk Janusza Bukowskiego (1941-2005) i Ewy Wawrzoń (1937-2021) - Cmentarz Bródnowski. Ich nastoletni wnuk wpadł pod nadjeżdżający pociąg, przechodząc przez tory kolejki. Był synem Michała Bukowskiego, który także jest aktorem.

Wnuk Adolfa Dymszy (1900-1975) - Cmentarz Bródnowski. 20-letni Tomek Grodecki zmarłego tragicznie w 1978 roku. Był synem Jadwigi Wiesławy Grodeckiej (z d. Bagińskiej, 1934-2022), córki słynnego aktora i komika. W jego grobie pochowana jest także jego matka, ciotka, znana aktorka Anita Dymszówna (1944-1999) oraz Adolf, Maria i Małgorzata Bagińscy, prawdopodobnie dzieci aktora zmarłe w 1930 i 1933 roku. Adolf Dymsza z żoną Zofią pochowani są na Powązkach Wojskowych. Para miała jeszcze dwie córki: Janinę Kosicką (Cmentarz Bródnowski) i Zofię Korzeniowską (Cmentarz Północny). Rodzice Adolda Dymszy - Adolf (1888-1952) i Matylda (1882-1971) Bagińscy pochowani są na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie

Grażyna Staniszewska-Noszczyk (1936-2018) - Stare Powązki. Aktorka znana z roli Danuśki w "Krzyżakach" pochowana jest w grobie swojego wnuka, 15-letniego Szymona Franciszka, który zmarł w 2009 roku. Jego dziadkiem jest Wojciech Noszczyk, znany chirurg, profesor medycyny, Honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Para miała dwoje dzieci, syna Bartłomieja (59 l.), który ożenił się z Beatą, radczynią prawną oraz córkę, Marię. Syn gwiazdy "Krzyżaków" poszedł w ślady ojca i został lekarzem, profesorem nauk medycznych. Specjalizuje się chirurgii plastycznej i jest także nauczycielem akademickim. Jest także Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Swoje drugie imię, Henryk, odziedziczył po dziadku, por. dr Henryk Noszczyk, który zginął w Katyniu. Maria Noszczyk z kolei jest lekarzem dermatologiem, doktorem nauk medycznych.

Jakub Czachor (2001-2014) - syn motocyklisty Jacka Czachora znanego z Rajdu Dakar - Cmentarz Bródnowski.

Franciszek Majewski (2001-2021) - Cmentarz Bródnowski. Młody dziennikarz, który ciężko chorował i ostatnie chwile życia poruszał się na wózku inwalidzkim. Był synem dziennikarza muzycznego Piotra Majewskiego i wnukiem Czesława Majewskiego, kompozytora i pianisty znanego z Kabareciku Olgi Lipińskiej i programy "Śpiewające fortepiany".

Tuż po porodzie zmarł Michał Piekarczyk (ur i zm. 1978), syn znanego piosenkarza Marka Piekarczyka. Podobny los spotkał aktora Bartłomieja Topę, który stracił syna, Kajetana.

Romy Schneider (1938-1982) - austriacka aktorka, robiąca karierę w Niemczech i Francji oraz Hollywood. Była znana z roli Elżbiety Bawarskiej w filmie "Sissi" i filmów "Kardynał", "Basen", "Okruchy życia". Była związana z aktorem Alainem Delonem, niemieckim reżyserem i aktorem Harrym Meyenem, z którym miała syna Davida (1966-1981) oraz Danielem Biasinim, z którym miała córkę Sarah Magdalenę Biasini. W 1979 roku dowiedziała się, że ma nowotwór nerki, była w separacji z Biasinim i związała się z Laurentem Pétinem. 5 lipca 1981 jej syn David, przechodząc przez ogrodzenie uszkodził sobie tętnicę udową i zmarł w wyniku wykrwawienia. 29 maja 1982 Romy Schneider została znaleziona martwa w swoim pokoju. Prawdopodobnie popełniła samobójstwo, przedawkowując środki nasenne, zmieszane z alkoholem. Inne źródła podają jako przyczynę śmierci zawał serca. Została pochowana na cmentarzu w Boissy-sans-Avoir w grobie syna. Jej rodzice Wolf Albach-Retty (1906-1967, Wiener Zentralfriedhof w Wiedniu) i Magda Schneider (1909-1996, Bergfriedhof w Bawarii) także byli aktorami. Mąż Harry Meyen (1924-1979) pochowany jest na cmentarzu Ohlsdorfer Friedhof w Hamburgu.

W 1994 roku w Nowym Orleanie zaginęła najstarsza córka Albano i Rominy Power – Ylenia Maria Sole Carrisi (1970-1994). Para porzuciła wówczas wszystkie swoje prace muzyczne i wyruszyła na poszukiwania do Stanów Zjednoczonych, gdzie starała się odnaleźć córkę. Dziewczyny nie znaleziono, podejrzewa się, że pod wpływem narkotyków wskoczyła do rzeki Missisipi i utonęła.