Groby założycieli TVN, arystokratów i słynnych aktorów. Niezapomniani

Anna Branicka-Wolska ps. AK „Późna” (27.11.1924 - 13.05.2023) - kaplica w podziemiach kościoła św. Anny w Wilanowie. Córka Adama Branickiego (1892-1947), ostatniego właściciela Pałacu w Wilanowie. Jej siostra Beata "Ata" Branicka (1926-1988) w czasie Powstania Warszawskiego, wyszła za mąż za Leszka "Pata" Rybińskiego (1921-1980) - także pochowani na Cmentarzu Wilanowskim, podobnie jak jej siostra, Maria (1923-1989). Anna Branicka-Wolska także walczyła w powstaniu, bohaterka książki "Dziewczyny z powstania". Po wybuchu wojny w pałacu rodzina zorganizowała szpital polowy, który Anna prowadziła z matką i siostrami. We wrześniu 1944 r. Braniccy zostali ewakuowani do Nieborowa, skąd 21 stycznia 1945 r. została wywieziona przez NKWD na Łubiankę, a następnie do obozu internowania w Krasnogorsku. We wrześniu 1947 została zwolniona i 12 października wróciła do Warszawy, ale jeszcze przez jakiś czas od powrotu była przetrzymywana przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W 1954 r. wyszła za mąż za Tadeusza Wolskiego (1924-2005), profesora nauk rolniczych, z którym miała synów: Mikołaja i Xawerego, malarza oraz troje wnuków. Wolski został pochowany w w Błędowie na cmentarzu parafialnym. Branicka-Wolska była ostatnią żyjącą przedstawicielką rodziny Branickich.Pracowała w Bibliotece Instytutu Badań Literackich.

Włodzimierz Bednarski (1935-2020) - aktor filmowy i dubbingowy. Znany ze "Zmienników", "Domu", "Misia". Najbardziej znany był dzięki rolom dubbingowym, takim jak Fred Flintstone, Książę Igthorn z Gumisiów, Pan Sowa z Kubusia Puchatka, czy Król Tryton z filmów o Małej Syrence.

Przemysław Gintrowski (1951-2012) - muzyk, kompozytor i piosenkarz, bard "Solidarności". Skomponował muzykę i śpiewał tytułową piosenkę do serialu "Zmiennicy" i filmu "Tato". Był także autorem muzyki do "13 posterunku", filmu "Ostatni prom" czy "Matka królów". Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wspólnie z Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim stworzyli trio i przygotowali program poetycki Mury. Tytułowa piosenka programu, Mury, oparta na utworze katalońskiego barda Lluisa Llacha L’Estaca – stała się nieformalnym hymnem „Solidarności”. Był wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej i nauczycielem w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie. Żonaty z Agnieszką, z którą miał córki: Julię i Marię. Jego siostrzenicą jest znana piosenkarka, Aleksandra Gintrowska. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. W "Człowieku z żelaza" słychać jego muzykę do "„Ballady o Janku Wiśniewskim”, a w "Ostatnim dzwonku" - „A my nie chcemy uciekać stąd” i „Modlitwa o wschodzie słońca”.

Alicja Migulanka (1932-1990) - aktorka znana z "Kogla mogla", "Cesarskiego cięcia", "Zmienników" i "Ostatniego dzwonka". Obsadzana głównie w rolach woźnych i kucharek. Jej prochy zostały przeniesione po kilkudziesięciu latach z grobu do kolumbarium.

Maria Nurowska (1944-2022) - pisarka, absolwentka filologii polskiej i słowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Była bohaterką filmu dokumentalnego Świat Marii (2008), który stworzył jej wnuk, Maciej Raczyński.

Bolesław Płotnicki (1913-1988) - aktor teatralny i filmowy (egzamin eksternistyczny w 1951). Znany m.in. z "Alternatyw 4", "Małżeństwa z rozsądku", "Chłopów", "Janosika", "Stawki większej niż życie", "wakacji z duchami", czy głosu Władysława Kargula w "Samych swoich". W 1935 ukończył studia leśnicze na Politechnice Lwowskiej. 1 stycznia 1938 został awansowany do stopnia podporucznika artylerii Wojska Polskiego II RP. Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w kampanii wrześniowej (był członkiem SGO „Polesie”). Został wzięty do niewoli niemieckiej, osadzony w Oflagu II B Arnswalde oraz Oflagu II D Gross-Born, Po wojnie w latach 1946–1949 pracował jako inspektor Najwyższej Izby Kontroli. Z Salomeą Anną Klus, z którą miał dwóch synów. Ignacy Potocki (1750-1809) - minister policji w 1791 roku, marszałek wielki litewski, wielki mistrz Wielkiego Wschodu Narodowego Polski. Publicysta, pisarz, historyk, działacz polityczny. Syn Eustachego, pułkownika wojsk koronnych, brat Stanisława Kostki Potockiego (1755-1821), pochowanego symbolicznie razem z żoną Aleksandrą z Lubomirskich (1760-1831) w Mauzoleum Potockich w Wilanowie (1836) - zaprojektowany przez słynnego architekta Henryka Marconiego. Wykonany przez rzeźbiarzy Jakuba Tatarkiewicza i Konstantego Hegla z piaskowca szydłowieckiego. Ignacy Potocki zmarł w Wiedniu i został pochowany na cmentarzu w Wilanowie. Był żonaty z Elżbietą z Lubomirskich, z którą miał córkę Krystynę i syna Stanisława zmarłego jako niemowlak. Anna Radziwiłł (1939-2009) - pedagog, historyk, senator I kadencji, dwukrotna wiceminister edukacji. Nauczycielka historii w warszawskich liceach, zastępczyni dyrektora XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie oraz dyrektorka XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja. Córka księcia Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła i Zofii z Popielów.

Tadeusz Somogi (1922-2009) - aktor występujący w epizodach, znany z komedii Stanisława Barei Miś, Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, czy seriali Janosik i Tulipan. W czasie wojny aktor Teatru Frontowego 4 Dywizji im. Jana Kilińskiego, doczekał się stopnia kapitana WP. Aktywny członek Sekcji Jeździeckiej CWKS Legia Warszawa, triumfator wielu konkursów w skokach przez przeszkody.

Piotr Szkudelski (1955-2022) - perkusista zespołu Perfect (w latach 1980–2020), grał także w zespołach: Dzikie Dziecko, Jajco i Giganci, Emigranci, Wilki i w grupie Martyny Jakubowicz. Jerzy Szmajdziński (1952-2010) - polityk SLD, poseł na Sejm PRL IX kadencji w latach 1985–1989, poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji (1991–2010), wicemarszałek Sejmu VI kadencji, w latach 2001–2005 minister obrony narodowej. Mąż Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej, późniejszej radnej Warszawy i posłanki na Sejm, z którą miał córkę Agnieszkę i syna Andrzeja. Zginął w katastrofie smoleńskiej.

Halina Wasilewska-Trenkner (1942-2017) - urzędniczka państwowa, w latach 1995–2001 i 2001–2004 wiceminister, a w 2001 minister finansów, w latach 2004–2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Mariusz Walter (1937-2022) - podcienie kaplicy cmentarnej. Reportażysta, reżyser filmów dokumentalnych, pracownik naukowy, menedżer, producent, współwłaściciel Grupy ITI. Założyciel telewizji TVN, przedsiębiorca. Jego ojciec Karol Walter (1891-1940) był sędzią, porucznika rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiarą zbrodni katyńskiej. Jego wujkiem był aktor Janusz Warnecki (1895-1970) - Stare Powązki. Był dziennikarzem TVP w latach 1963–1982 i członkiem PZPR. Był mężem dziennikarki i długoletniej spikerki TVP w okresie PRL, Bożeny Walter, ojcem producentki Sandry Nowak oraz producenta filmowego Piotra Waltera.

Jan Wejchert (1950-2009) - podcienie kaplicy cmentarnej. Przedsiębiorca, założyciel grupy ITI i TVN. Współwłaściciel klubu piłkarskiego Legia Warszawa. Jeszcze w latach 70 zaczął pracę w niemieckiej firmie Konsuprod, która jako pierwsza firma naszych zachodnich sąsiadów dostała pozwolenie na działalność na terenie Polski Ludowej. Zajmowała się m.in. dostarczaniem paczek z zagranicy wysyłanych dla obywateli PRL. Jej właścicielem był kuzyn jego matki. Od 1984 roku razem z Mariuszem Walterem prowadził firmę ITI. Najpierw zajmowała się produkcją chipsów, a potem sprowadzaniem sprzętu elektronicznego z zagranicy i dystrybucję filmów na kasetach video. Wejchert zajmował 8. miejsce na liście najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” z 2007. Jego majątek wyceniano na 3,6 mld zł. Rok później jego majątek szacowano na 4,5 mld zł. Od 1993 chorował na białaczkę, zmarł 31 października 2009 po krótkiej chorobie w wyniku silnej infekcji bakteryjnej, wywołanej tym sepsy i niewydolności serca. Roman Wilhelmi (1936-1991) - wybitny aktor filmowy i teatralny. Najważniejsze role: Prywatne śledztwo), Kariera Nikodema Dyzmy, Alternatywy 4, Zaklęte rewiry, Czterej pancerni i pies, Do przerwy 0:1, Wakacje z duchami, Stawiam na Tolka Banana. Z drugą żoną, węgierską tłumaczką Mariką Kollar miał syna Rafała. Niestety nie interesował się rodziną, był uzależniony od alkoholu. Zmarł na raka wątroby.