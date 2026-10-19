Gumulec rozlicza show-biznes! Mocne słowa o lojalności

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-19 10:47

Piotr "Guma" Gumulec nie ukrywa, że w świecie show-biznesu nie zawsze łatwo jest pozostać wiernym swoim zasadom. W rozmowie z "Super Expressem" artysta przyznał, że ceni szczerość i lojalność, ale właśnie tych wartości czasami brakuje mu w branży. Czy wrażliwość i przywiązanie do ludzi mogą utrudniać karierę? Artysta kabaretowy nie ma wątpliwości, że nie zamieniłby ich na bezwzględną pogoń za sukcesem.

Piotr "Guma" Gumulec szczerze o show-biznesie. Tego nikt się nie spodziewał!

Gumulec ujawnia, co naprawdę liczy się w show-biznesie. Padły mocne słowa

Świat show-biznesu potrafi być bezlitosny. Popularność, pieniądze i kolejne zawodowe propozycje kuszą, ale za kulisami branży nie zawsze wszystko wygląda tak kolorowo, jak na scenie czy przed kamerami. W relacjach między ludźmi liczą się nie tylko wspólne projekty i zawodowe korzyści, lecz także zaufanie, uczciwość oraz lojalność. Piotr "Guma" Gumulec w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o wartościach, których nie zamierza porzucać, nawet jeśli nie zawsze ułatwiają mu one funkcjonowanie w show-biznesie.

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Gumulec gorzko o show-biznesie. Tego nie chce poświęcić dla kariery

Artysta kabaretowy został zapytany o to, czy jego podejście do ludzi i przywiązanie do określonych zasad mogą czasami przeszkadzać mu w karierze. Nie próbował udawać, że w branży wszystko układa się idealnie. Wręcz przeciwnie, zwrócił uwagę na to, jak trudno bywa znaleźć osoby, dla których szczerość i lojalność są równie ważne jak dla niego.

Muzyk nie ukrywa więc, że jego podejście może nie zawsze pasować do realiów branży, w której relacje zawodowe bywają wystawiane na próbę. Nie oznacza to jednak, że zamierza zmieniać się tylko po to, by łatwiej osiągać kolejne cele. Dla niego sukces nie może oznaczać rezygnacji z własnego charakteru ani przekraczania granic, których nie chce przekraczać.

Gumulec podkreślił, że nie chciałby stać się kimś pozbawionym skrupułów. W jego ocenie nawet największa popularność czy finansowe korzyści nie są warte utraty tego, co naprawdę istotne w kontaktach z drugim człowiekiem. Artysta zwrócił uwagę, że to właśnie relacje budowane przez lata mają znacznie większą wartość niż chwilowe zawodowe triumfy.

Pewnie przeszkadza [przyp.red. wrażliwość], bo tak jak Jula [przyp.red. Suryś] powiedziała, ja cenię sobie szczerość, a w show-biznesie z tym bywa różnie, cenię sobie lojalność, a z tym to już bywa w ogóle bardzo słabo. Może przeszkadza, ale ja na to nie chciałbym się zamienić na kogoś bez skrupułów, bo wydaje mi się, że najważniejsi są ludzie, najważniejsze są relacje i to co do między nami gdzieś jest, między ludźmi i to co zostaje i to jest tak naprawdę ważne, a nie biznes i pieniądze - wyjawił "Super Expressowi" Piotr "Guma" Gumulec.

Rozmawiała Julita Buczek

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Piotr "Guma" Gumulec szczerze o show-biznesie. Tego nikt się nie spodziewał!
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