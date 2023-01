Yan Majewski: Steczkowska w „The Voice of Poland” nie wróżyła mu szybkiej kariery. Wystąpił z nią na jednej scenie! [wideo]

A to niespodzianka!

Sandra Staniszewska-Herbich to absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Na małym ekranie zadebiutowała w 1999 roku, kiedy to zagrała w "Na dobre i na złe". Ma na swoim koncie gościnne występy również w serialach "M jak miłość", "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość", "Ojciec Mateusz", "Druga szansa" czy "W rytmie serca". Widzowie mogą pamiętać ją również z takich produkcji jak "Barwy szczęścia", gdzie zagrała Miriam Piasecką, "Kamienie na szaniec", "Fanatyk", "Mayday" oraz "W jak morderstwo".

Aktorka aktywnie udziela się również na Instagramie. Okazuje się jednak, że bardzo dba o swoją prywatność - dopiero 5 stycznia br. poinformowała fanów, że została mamą. Sandra Staniszewska-Herbich wyjawiła, że urodziła w listopadzie!

Gwiazda "Barw szczęścia" urodziła. Sandra Staniszewska-Herbich długo trzymała to w tajemnicy

"W listopadzie zostałam mamą. Zastanawiałam się, jak Wam o tym powiedzieć… Jakich użyć słów. Wybrałam te najprostsze. Wczoraj, gdy szłam na spacer, byłam mamą. Dziś, gdy to piszę, jestem mamą. Jutro też nią będę. Najpiękniejszy film, który będzie się kręcił do końca mojego życia. Ta perspektywa zapiera mi dech w piersiach, jest we mnie wszystko - miłość, oczekiwanie, radość i strach. Z synem mamy się dobrze. Uwielbiam karmić piersią, a synek chyba uwielbia być karmiony. Na razie nie mówi o tym wprost, ale po jego uśmiechu poznaję, że jest dobrze. Trzymajcie za nas kciuki!" - napisała Sandra Staniszewska-Herbich na Instagramie. Pokazała także zdjęcie, na którym karmi swojego synka.

Aktorka zaskoczyła zarówno kolegów po fachu, jak i fanów. Pospieszyli oni z gratulacjami. "Jakaś Ty piękna", "Piękne zdjęcie" - zachwycali się fani.

My również dołączamy się do gratulacji!