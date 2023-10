Marieta Żukowska w sukni ślubnej cztery lata po rozstaniu z Wojciechem Kasperskim

Marieta Żukowska i Wojciech Kasperski rozstali się już ponad cztery lata temu. Informację tę gwiazda serialu "Barwy szczęścia" podała jednak dopiero w 2021 roku. - Rozstaliśmy się ponad dwa lata temu. To była wspólna i niełatwa decyzja, podjęta w zgodzie, w pełnym porozumieniu i wzajemnym szacunku. Zawsze wspieraliśmy się we wszystkim i robimy to nadal. Razem wychowujemy naszą córeczkę, pomagamy i kibicujemy sobie w naszych zawodowych i prywatnych sprawach. Oboje jesteśmy bardzo wdzięczni za wiele pięknych lat, które spędziliśmy razem i zdecydowanie dementuje wszelkie plotki - napisali w specjalnym oświadczeniu aktorka i jej były partner. Według znajomego pary cytowanego przez portal Pudelek w związku Mariety Żukowskiej od dawna były problemy. Pandemia miała jeszcze pogorszyć sytuację. Ponad dwa lata po potwierdzeniu rozstania z Wojciechem Kasperskim gwiazda serialu "Barwy szczęścia" pokazała się w przepięknej sukni ślubnej.

Marieta Żukowska na razie nie bierze ślubu, choć w sukni jej do twarzy

Okazało się, że Marieta Żukowska na razie wcale nie stanie przed ołtarzem i nie weźmie ślubu. A przynajmniej nie w prawdziwym życiu. Suknia ślubna aktorki to element charakteryzacji do sztuki "Wstyd" w reżyserii Wojciecha Malajkata. Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" jest bardzo podekscytowana przedstawieniem. - Kocham ich wszystkich moich partnerów @dereszowska Szymon Bobrowski @wojciech_zielinski_official i Wojtka reżysera, który najlepiej mógłby zagrać każdą z ról. Dwie generalne z publicznością za nami, dzięki że było Was tak wielu - napisała Marieta Żukowska na Instagramie. W cudnej sukni ślubnej zdecydowanie jej do twarzy. Zdjęcia można zobaczyć pod naszą galerią "Marieta Żukowska i jej były partner Wojciech Kasperski'.