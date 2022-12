Gwiazda disco polo ogłasza i pokazuje: Mam KAWAŁ naturalnego BIUSTU

Paula Karpowicz to ponętna wokalistka - kiedyś zespołu Top Girls, a dziś zdobywającej coraz większe sukcesy formacji Topky. Artystka czekała na grudzień, przebierając nogami. To właśnie wtedy co roku znajduje czas, by wylecieć na wakacje. Tym razem padło na bajeczną Tajlandię. Odpoczywa i stara się niczym nie przejmować.

- Już się boję, co będzie, jak wrócę z urlopu, bo tutaj staram się nie myśleć o niczym, ale nie zawsze mi to wychodzi – mówi Paula.

Kilka dni temu Karopowicz odpowiadała na pytania fanów na swoim Instagramie. Ktoś zapytał ją, czy powiększała biust, na co Paula odpowiedziała z wrodzonym poczuciem humoru.

- Nie, mam kawał swojego biustu – zaśmiała się.

A na wakacjach potwierdza to, co publicznie ogłosiła.

