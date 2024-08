Gwiazda TVN miała poważny wypadek! Auto zostało zmiażdżone

W czwartek mieliśmy poważny wypadek. Nasze auto zostało zmiażdżone z przodu i z tyłu. Jeśli jechaliście A2 z Warszawy w kierunku Poznania, ok. 14 mogliście stać z tego powodu długo w korku. To wszystko trwało może 2 sekundy. Pamiętam, tylko że Łukasz krzyknął do mnie: uważaj, będę hamował! Nagle auta przed nami mocno zwolniły. On zdążył. Był czujny i uważny, ale już człowiek za nami nie. Przeżyliśmy ten wypadek cudem. (...) My skończyliśmy wypadek mocno poobijani. Dużo siniaków, ran i zadrapań. Łukasz ma problem ze skręcaniem głowy i boli go kark, wczoraj w sumie bolało nas całe ciało (dzień po wypadku jest najgorszy), ale naprawdę mogło być o wiele gorzej.