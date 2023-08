Widzowie pokochali go za rolę Włodka Zięby w serialu "Na Wspólnej, gdzie stworzył kreację ciepłego, dobrego męża serialowej Marii, w której postać wcieliła się Bożena Dykiel. Ale kariera Mieczysława Hryniewicza sięga wiele lat wstecz, zanim w głowach scenarzystów zrodził się pomysł na ten serial. Mieczysław Hryniewicz zadebiutował w serialu "Droga", rozgłos przyniosła mu rola taksówkarza w kultowych "Zmiennikach". W rolę Zięby wciela się już od 20 lat, w międzyczasie przeszedł na emeryturę, jednak nie chce rezygnować z wyzwań zawodowych i jest otwarty na propozycje. Angaż w serialu daje my dodatkowe środki, a także jest miłym urozmaiceniem emeryckiego życie. To wdzięczna postać, jednak aktor marzy jeszcze, by zagrać jeszcze czarny charakter.

Mieczysław Hryniewicz nie ma kontaktu z synem

W rozmowie z Onetem Mieczysław Hrynkiewicz opowiedział nieco o swoim życiu prywatnym. Aktor jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem, choć jak sam powiedział w córkę, wnuki, a nawet psa wżenił się. "Dziś mam rodzinę. Wżeniłem się w cudowną córkę i wnuki, a nawet psa. Bardzo mnie to cieszy" - wyznał w rozmowie. Przyznał też że jego pierwsze małżeństwo nie było udane, i bardzo żałuje, że nie posłuchał przed laty ojca, który radził by wstrzymał się z ożenkiem o rok. Aktor przyznał, że z tego małżeństwa ma syna. Niestety nie wie nawet, co się z nim dzieje: "Nie mam z nim w ogóle kontaktu. To się od lat nie zmieniło, a wręcz pogłębiło. Nie wiem nawet, gdzie teraz jest" Dodał jedna, że to temat, na który nie chce rozmawiać, gdyż jest zbyt osobisty.

