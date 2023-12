Gwiazdor "Skazanej" nie zna nawet smaku kawy! Szczere wyznanie! "Zawsze chciałem być inny"

Konrad Eleryk urodził się w 1989 roku, jest absolwentem łódzkiej szkoły filmowej. W swoim dorobku ma mnóstwo ról oraz epizodów w hitowych produkcjach. Widzowie jednak najbardziej kojarzą go z roli Krystiana z serialu "Skazana", gdzie wcielił się w rolę chłopaka Pati, granej przez Aleksandrę Adamską. Wystąpił również w takich produkcjach jak: "Prawo Agaty", "Czas honoru", "Przyjaciółki", "Na dobre i na złe". Aktor bardzo strzeże swojej prywatności. Ostatnio udzielił szczerego wywiadu, w którym wypowiedział się, że między innymi nigdy nie wypił kawy!

Konrad Eleryk o życiu bez używek! "Zawsze byłem inny niż wszyscy"

Aktor pojawił się w podcaście Łukasza Knapa. W rozmowie gwiazdor "Skazanej" otworzył się na temat używek i podejścia do życia. Jak się okazuje, młody aktor nigdy nie wypił kawy, kiedy prowadzący podcast powiedział: "Nie wypiłeś filiżanki kawy ani kieliszka alkoholu - aktor przytaknął.

- Nie znam smaku ani tego, ani tego. Tak jak znam ludzi, to jest to pewnego rodzaju ewenement - powiedział w podcaście.

Mimo że aktor jest przyzwyczajony do towarzystwa osób, które piją alkohol, to on sam nigdy nie chciał go spróbować.

- Zawsze byłem inny niż wszyscy. Wszyscy pili, ćpali, to ja nie chciałem. Byłem przyzwyczajony do przebywania z ludźmi pod wpływem. Nie robiło mi to nic specjalnie. Aczkolwiek ja się napatrzyłem ogólnie na alkohol i alkoholików dosyć mocno - dodał.

