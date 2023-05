i Autor: AKPA

Dziennikarz przyznaje

Gwiazdor TVN rozstał się z żoną! Porażające, czemu Kajdanowicz stracił ukochaną. Jego życie prywatne było owiane tajemnicą

Grzegorz Kajdanowicz (50 l.) to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce. Od wielu, wielu lat jest związany ze stacją TVN, a ludzie kojarzą go głównie z prowadzenia "Faktów". Do tej pory o życiu prywatnym Kajdanowicza mówiło się raczej niewiele, aż do teraz, kiedy ujawnił powody rozstania z żoną. Porażające szczegóły.