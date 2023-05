Grzegorz Kajdanowicz został opluty na manifestacji!

Gwiazdor TVN 24 odniósł się do słów Kaczyńskiego o dziennikarzu jako "przedstawicielu Kremla"

Grzegorz Kajdanowicz, czyli jedna z gwiazd TVN 24 gościł w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, czyli "WojewódzkiKędzierski". W czasie rozmowy Kajdanowicz został zapytany o niedane słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły wprost do dziennikarza stacji TVN 24. Chodziło o to, że prezes PiS zwrócił się do niego słowami "Jestem w tym momencie zmuszony traktować pana jako przedstawiciela Kremla", gdy dziennikarz zadał pytanie o dymisję szefa MON Mariusza Błaszczaka. W rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim redaktor Kajdanowicz odniósł się do tej sytuacji mówiąc: - Jeżeli ktoś do niego tak mówi, a on pracuje w naszej firmie, to rozumiem, że wspomniany przez ciebie polityk mógłby to samo powiedzieć do mnie - przyznał i dodał, że taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca.

Kajdanowicz został opluty na manifestacji! Ujawnił, jak na logo TVN 24 reagują ludzie

Kolejnym nawiązującym do polityki wątkiem rozmowy była zbliżająca się kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi 2023, które planowo powinny odbyć się jesienią. Zdaniem Grzegorza Kajdanowicza trzeba spodziewać się najbrutalniejszej kampanii w historii, dziennikarz zauważył też, że jeżeli chodzi o obecną władzę i jej relacje w stosunku do TVN to: - Nie zdejmą nogi z gazu, tylko raczej nacisną. Prowadzący rozmowę zapytali Grzegorza Kajdanowicza, czy on sam doświadczył jakichś nieprzyjemnych sytuacji związanych z tym, że pracuje właśnie w TVN: - Bójka nie, ale wielokrotnie byłem opluty na manifestacjach, najczęściej pod Kancelarią Premiera albo jak przyjeżdżali hutnicy, rolnicy. To jeszcze były te czasy, kiedy te manifestacje miały swoją temperaturę i przyjeżdżały tysiące ludzi - opowiedział dziennikarz.

Kajdanowicz też opisał, jak zazwyczaj wyglądają zaczepki, których doświadcza: - Idziesz, widać, że masz mikrofon z logo, podchodzi ktoś do ciebie i pierwsze, co mówi, to np. "Ty Żydzie!". (...) Starsze panie, czasem były takie Rydzykowe manifestacje, po prostu plują na ciebie. (...) W takiej sytuacji wycofujesz się, nic nie mówisz, nic nie robisz, nie wchodzisz w dyskusję - komentował. Jak dodał stacja, w której pracuje dba o pracowników i jeśli istnieje niebezpieczeństwo i uzasadnione z nim obawy, to troszczy się o pracowników: - Nasza firma też dba o to, że gdy trzeba, to np. dostajesz ochronę i to nie jest kłopot.

Kim jest Grzegorz Kajdanowicz?

Grzegorz Kajdanowicz jest jednym z dziennikarzy TVN i TVN24, związany jest ze stacją TVN od wielu lat. W czasie studiów współpracował z redakcją "Teleexpressu", ale już w 1997 roku zaczął współpracę, jako reporter polityczny „Faktów”, a w 2004 roku po raz pierwszy poprowadził główne wydanie programu informacyjnego „Fakty”. Redaktor Kajdanowicz prowadził też „Magazyn 24 godziny”. Aktualnie widzowie mogą go oglądać w "Faktach" i „Fakty po faktach”. Kajdanowicz urodził się 27 lipca 1972 roku. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie jest żonaty z Karoliną i ma dwóch synów: Kajetana i Karola.

