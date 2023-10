Gwiazdor TVN został posłem! Będzie najbardziej wytatuowanym politykiem w sejmie?!

Marcin Józefaciuk to nauczyciel oraz były dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Świeżo upieczony poseł był też prowadzącym program TVN "Nastolatki rządzą… kasą", gdzie pomagał nastolatkom zarządzać budżetem. Swojego czasu głośno było o nim również, kiedy okazało się, że uczy aż siedmiu przedmiotów. Teraz w jego życiu czas na wielkie zmiany, gwiazda TVN zasiądzie w sejmowych ławach. Przez liczne tatuaże może liczyć na miano jednego z najbardziej charakterystycznych posłów tej kadencji!

Marcin Józefaciuk został posłem! Prowadził popularny program w TVN!

Marcin Józefaciuk budzi zainteresowanie nie tylko ze względu na swoje medialne aktywności. Po emisji wspomnianego show przyznał, że nie wszyscy zareagowali pozytywnie, a niektórzy próbowali nawet interweniować w kuratorium. Przyszły poseł to człowiek wielu talentów, podjął również próbę pobicia rekordu Guinnessa w biegu na bieżni. Pokonał wówczas dystans ponad 700 km. Wiele osób ciekawi również jego stan cywilny. Gwiazdor TVN postanowił osobiście odnieść się do sprawy!

- Jestem zatwardziałym singlem - przyznaje. Mam za sobą kilka związków - dwa były szczególnie intensywne. W jednym zostałem mocno zraniony. Drugi się rozpadł, bo zdałem sobie sprawę, że to nie dla mnie. W moim odczuciu bycie singlem to wolność wyboru, a związek to podporządkowanie, na które nie ma we mnie zgody. Nie sądzę, aby mogło się to zmienić - stwierdził w "Wysokich Obcasach".

Zobacz poniższą galerię: