Gwiazdy na Earth Festival 2023. Skromna Brodka, Daria w kwietnym wianku, Bednarek w "drzewnej" kamizelce

Earth Festival Uniejów 2023

Ekologiczny festiwal nie obył się bez kontrowersji. Internauci znaleźli powody, żeby skrytykować imprezę na wielu polach. Organizatorom zarzucili hipokryzję, jako że ogromny koncert z pełnym nagłośnieniem, oświetleniem i telebimami wygenerował znaczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak impreza to nie tylko koncert, a wartości edukacyjne festiwali mogą się okazać nieocenione.

Dostało się także artystom, za nieprzygotowanie, fałszowanie i częste zmiany strojów, co nie jest specjalnie ekologicznym posunięciem. Rzeczywiście nie wszystkie występy na żywo wypadły idealnie, ale liczy się dobra zabawa, a nie kilka fałszywych nut. A co do strojów - niektórzy rzeczywiście zmieniali kostiumy jak rękawiczki, ale dzięki temu mieliśmy niezwykle kolorowe widowisko. Zwłaszcza, że niektórzy podeszli kreatywnie do tematu. W stylizacjach królowała, zieleń w najróżniejszych odcieniach oraz kolory ziemi. Nie zabrakło kwiatów, bieli oraz... czerni.

Stylizacje gwiazd na Earth Festival

Wyjątkowo zaczniemy od męskiej stylizacji - Kamil Bednarek postawił na wyjątkową prostotę. Do czarnych spodni założył czarny dżinsowy bezrękawnik, który ozdobiony był malunkami białych drzew. Super pomysł na ożywienie zwyczajnej kamizelki i nadanie jej ekologicznego sznytu. Brawo! Spodnie, jak z drugiej ręki, wybrała z kolei Bryska - porwane jeansy to znowu hit, do tego jakże ekologiczny - zwłaszcza jeśli wykorzystamy do stylizacji znoszone już jeansy. Prosty stój piosenkarka urozmaiciła obłędnym, motylim makijażem.

Stylizacje Sary James przyciągały wzrok fasonem i wykorzystanymi materiałami - szczególnie jasna suknia z zielonym, wełnianym karczkiem. Pytanie, czy to stój na upalne letnie popołudnie? Dalibyście radę, bo my z pewnością nie! Brodka postawiła natomiast na prostą kreację w czerni - obcisłą bluzkę i plisowaną spódnicę. Z kolei Daria wyglądała słowiańsko w białej bluzce i pięknym kwiecistym wieńcu na głowie.

