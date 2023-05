Gwiazdy na konferencji prasowej opolskiego festiwalu. Zabrakło Maryli Rodowicz. Wiemy dlaczego

Takiego tłumaczenia piosenki "Solo" Blanki jeszcze nie widzieliście. Tłumaczka dała czadu. To nagranie podbija internet

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki zbliża się wielkimi krokami. A w tym roku będzie wyjątkowy! Między 9 a 11 czerwca na scenie amfiteatru w Opolu zobaczymy największe gwiazdy, które uświetnią jubileusz 60-lecia kultowego festiwalu. Dziś odbyła się konferencja prasowa, na której zjawili się organizatorzy i, a właściwie przede wszystkim, gwiazdy tegorocznych koncertów. Na festiwalowej ściance świetnie prezentowały się Doda, Edyta Herbuś, Viki Gabor, Kasia Moś, Dominika Gawęda z Blue Cafe, czy panie z zespołu Tulia. Byli też panowie, m.in. Rafał Brzozowski, Dominik Dudek i Mateusz Szymkowiak.

Nie zabrakło przedstawicieli nieco starszego pokolenia - uwagę przykuwała Izabela Trojanowska, do zdjęć chętnie pozował Andrzej Rosiewicz i Marian Lichtman, który na imprezę przybył z żoną. Zabrakło niestety naszej divy Maryli Rodowicz. Zaniepokojona tym faktem dziennikarka se.pl ustaliła, że pani Maryla straciła głos!. Informacje tę po pewnym czasie potwierdziła prowadząca konferencję Agata Konarska, która szybko uspokoiła fanów. Maryla Rodowicz ma rzeczywiście chwilowe problemy ze zdrowiem. Dziś pozostała w domu, aby wrócić do zdrowia przed niedzielnymi nagraniami finałowego odcinka "Szansy na sukces". Miejmy nadzieję, że artystka szybko wróci do zdrowia. Życzymy tego z całego serca.

Poznaliśmy szczegóły 60. KFPP w Opolu

Podczas konferencji prasowej w Telewizji Polskiej poznaliśmy wszystkie szczegóły 60. KFPP w Opolu, na które cała Polska czekała z wypiekami na twarzy. Nad całością wydarzenia czuwa oczywiście prezes TVP Mateusz Matyszkowicz (42 l.). W amfiteatrze, jak co roku już od 42 lat, będziemy mogli podziwiać Marylę Rodowicz, a oprócz niej m.in. Edytę Górniak (50 l.), Izabelę Trojanowską (68 l.), Rafała Brzozowskiego (42 l.), Marinę Łuczenko-Szczęsną (34 l.) czy zespół Tulia. Po sześciu latach nieobecności na festiwal powróci też Doda (39 l.), która wystąpi ze swoim recitalem.

Widzowie i jurorzy nagrodzą najlepszych artystów w corocznych konkursach Premier i Debiutów. A największym wydarzeniem będzie finałowa, jubileuszowa gala pod tytułem "Ale to już było. Jest. I będzie! 60. KFPP OPOLE 2023". Podczas koncertu przygotowanego przez Marka Sierockiego (64 l.) i reżysera Bolesława Pawicę usłyszymy największe hity ostatnich sześciu dekad i będziemy wspominać najgłośniejsze występy oraz stroje gwiazd festiwalu.

