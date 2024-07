Hakiel nie rozmawia już z Cichopek. "Na nic już nie czekam"

Hakiel nie rozmawia z Cichopek. Co z dziećmi?

Marcn Hakiel i Katarzyna Cichopek od dawna układają sobie życie osobno, u boku nowych partnerów. Gwiazda "M jak miłość" rozkwita w związku z Maciejem Kurzajewskim, a tancerz niedługo znów zostanie tatą dziecka pięknej Dominiki. Chodzą nawet plotki o ślubie tej pary.

Jak się miewa Hakiel?

Portal "Pudelek.pl" zaprosił Marcina Hakiela na rozmowy o życiu. Tancerz pojawił się w studiu uśmiechnięty od ucha do ucha i wyluzowany. Przyznał, że korzysta z porad terapeuty, z którym aktualnie umawia się już rzadziej, raz na 2-3 tygodnie.

- Lekcję taką wyciągnąłem, że jak mówi moja pani psycholog, w życiu nie chodzi o to, co nam się przydarza, tylko o to, o postanowimy z tym zrobić - wyznał tancerz dziennikarce "Pudelka". zapytany o to, jak daje sobie teraz radę.

W pewnym momencie wywiadu musiały oczywiście paść pytania o to, jak aktualnie wyglądają relacje Hakiela z Cichopek. Gwazdor nie gryzł się w język i wyznał wszystko, szczerze "jak na spowiedzi". Okazuje się, że byli małżonkowie przygotowali się do "życia po życiu" u prawnika i wszystko zapisali w stosownych dokumentach w kancelarii!

O czym Hakiel rozmawia z Cichopek?

- My mamy to tak załatwione, że my nie odwozimy dzieci. Mamy wymianę przez szkołę, więc my się w ogóle nie widujemy - ujawnił, wyjaśniając: - Mamy wszystko z mamą moich dzieci rozpisane co do dnia i godziny. Nie musimy już nic ustalać, bo wszystko zostało ustalone i podpisane w kancelarii - wyznał szczerze Hakiel w rozmowie z portalem "Pudelek.pl".

Wygląda więc na to, że opieka naprzemienna nad dziećmi, na którą umówili się Hakiel z Cichopek działa w ten sposób, że Adam i Helenka i są odbierane przez drugiego rodzica z domu. Wszystko odbywa się w miejscach publicznych, czyli w szkołach, gdzie ryzyko, że się spotkają, spada praktycznie do zera.

- Właściwie nic nie musimy już ustalać, więc żadnego kontaktu już nie mamy. Na nic nie czekam. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy ze sobą rozmawiać - podsumował Marcin Hakiel.

