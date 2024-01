Halina Frąckowiak nie dała rady powstrzymać łez. Rozpłakała się na antenie TVP

Gwiazdor "Kogla-Mogla" nie ma telefonu komórkowego. "Jak komuś zależy, to mnie znajdzie"

Katarzyna Dowbor wraca do TVP? Będzie nową prowadzącą "Pytanie na śniadanie"! Jeszcze w styczniu

Taka to pożyje

Trenerka piątej edycji "The Voice Senior" zupełnie się rozkleiła podczas jednego z sobotnich wystąpień. Halina Frąckowiak nie mogła powstrzymać łez, tak poruszył ją występ jednej z uczestniczek muzycznego talent show TVP.

Zaskakujące zmiany w The Voice Senior. Piotr Cugowski znika z anteny, w jury zastąpi go mega gwiazda

Halina Frąckowiak nie dala rady powstrzymać łez. Koniec "Przesłuchań w ciemno" w The Voice Senior

W ostatnich w tym sezonie przesłuchaniach w ciemno, na scenie pojawi się dziesięcioro odważnych artystów, którzy, mimo zaawansowanego wieku, postanowili walczyć o spełnienie swoich muzycznych marzeń. Jedną z wokalistek będzie Bożena Mazowiecka, która swoją interpretacją przeboju Sarah Connor "From Sarah With Love" poruszyła Halinę Frąckowiak do łez. Podczas tego występu trenerka nie mogła powstrzymać fali emocji...

„Śpiewasz tak pięknie, masz taki uroczy głos... Jest taki ciepły, że wdziera się do mojego serca” - wyznała głęboko wzruszona Halina Frąckowiak po wykonaniu utworu przez Bożenę Mazowiecką.

Warto zaznaczyć, że sobotni odcinek będzie decydujący co do ostatecznego składu 6-osobowych drużyn Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej, Haliny Frąckowiak i Tomasza Szczepanika. Które osoby awansują do kolejnego etapu "The Voice Senior"? Odpowiedź poznamy w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 na antenie TVP2.