Zaskakujące zmiany w The Voice Senior. Piotr Cugowski znika z anteny, w jury zastąpi go mega gwiazda

Nowy sezon The Voice Senior ze sporymi zmianami

Nowy sezon „The Voice Senior” już w styczniu 2024 r., jednak w formacie zajdą spore zmiany. Całkiem niedawno media obiegła wiadomość, że w nowym sezonie zabraknie Małgorzaty Tomaszewskiej w roli prowadzącej. Spodziewającą się drugiego dziecka prezenterkę zastąpi jedna z ulubienic publiczności TVP - Marta Manowska, która z radością wraca do show. Ale to nie jedyne zmiany.

Z formatu odchodzi Piotr Cugowski. Zastąpi go wielka gwiazda polskiej piosenki

W roli trenerki po raz trzeci zobaczymy Marylę Rodowicz. Obok królowej polskich scen drugi raz usiądzie śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska. W obrotowym fotelu ponownie zobaczymy też lidera zespołu Pectus - Tomasza Szczepanika. Mentorem seniorów nie zostanie natomiast w tej edycji Piotr Cugowski. Zastąpi go mega gwiazda polskiej piosenki. W najnowszej odsłonie programu uczestnicy będą mieli szansę walczyć o wejście do drużyny jednej z najbardziej znanych polskich wokalistek - Haliny Frąckowiak.

Halina Frąckowiak nowa trenerką w The Voice Senior

W trakcie pierwszych dni nagrań piątej serii, artystka debiutująca w roli trenerki, podzieliła się spostrzeżeniami na temat nowych uczestników „The Voice Senior”. - Muzyka jest dla naszych uczestników możliwością spełnienia siebie. Pozwala im żyć naprawdę i w muzyce są do końca. Bywa też tak, że mamy już uformowanych wokalistów czy wokalistki i właściwie nie musieliby startować w programie, ale decydują się na to. Według mnie robią to po to, aby pokazać, że są, że mają światu jeszcze dużo do zaoferowania - mówi Halina Frąckowiak.

Rola trenerki umożliwia piosenkarce poznanie nowych ludzi, ich historii i wrażliwości. - Przez całe życie poznajemy różnych ludzi. Tutaj poznaję bratnie dusze od strony muzycznej. Przyglądam się im, zastanawiam się, jak to się stało, że kochają muzykę, śpiewają. Jest tu bardzo wielu wspaniałych, wrażliwych ludzi z otwartymi sercami, czasem zdenerwowanych, z ogromną tremą. Myślę, że nas trenerów to także dotyczy. Nie chciałabym popełnić jakiegoś błędu. My, trenerzy, musimy być bardzo odpowiedzialni za każde słowo, za każdy wybór - tłumaczy artystka i dodaje: - Zawsze mówię, że tam gdzie jest muzyka, jest miłość. Każdej osobie występującej na scenie, życzę, żeby była pierwsza - wygrała program, była szczęśliwa, dostrzeżona. Życzę, żeby wszyscy cały czas mogli śpiewać profesjonalnie lub żeby muzyka cały czas była ich pasją.

