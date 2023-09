Halina Mlynkova wbija szpilę swoim byłym mężom! Musiała posłać syna na terapię!

Halina Mlynkova to jedna z najbardziej popularnych polskich piosenkarek. Prywatnie piosenkarka dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Po raz pierwszy z Łukaszem Nowickim, z którym doczekali się syna. Małżeństwo rozpadło się po 10 latach. Później związała się z Leszkiem Wronką, z którym rozwiodła się po 5 latach. Teraz, wokalistka jest w szczęśliwym związku z muzykiem, Marcinem Kindlą. W 2021 roku doczekali się syna Leona. W ostatnim wywiadzie piosenkarka wróciła pamięcią do swoich byłych małżeństw. Nie gryzła się w język.

Halina Mlynkova ostro o byłych mężach! Posłała syna do psychologa

W rozmowie z "Żurnalistą" Mlynkova opowiedziała o swoich związkach. Jak sama wyznała, walczyła bardzo mocno o każdy poprzedni związek.

- Naprawdę walczyłam bardzo mocno. Gdy tak się dzieje, wtedy zatracasz siebie. Przestajesz siebie szanować, ponieważ pozwalasz na rzeczy, na które normalnie człowiek nie powinien pozwalać, żeby to wszystko przetrwało - wyznała u "Żurnalisty".

Związek z Marcinem Kindlą spowodował, że zobaczyła, jak wygląda zdrowa relacja.

- Do momentu poznania Marcina, myślałam, że tak wyglądają wszystkie związki, że nie można mieć łatwej relacji, gdzie nie ma pretensji, gdzie nie ma podnoszenia głosu itd. (…) Okazuje się, że można żyć bardzo partnersko, bez kłótni, ze spokojnymi rozmowami, ale tego też trzeba się nauczyć - dodała.

Rozpad małżeństwa z Łukaszem Nowickim spowodował, że zdecydowała udać się z synem na terapie do psychologa. Jednak nie przynosiła ona dobrych skutków.

- Byłam kilka razy z moim synem u psychologa, kiedy się rozstawaliśmy z jego tatą, żeby mógł go ktoś wesprzeć i żeby miał wsparcie. (...) On się tak bał chodzić i był tak spięty, że uznałam, że to bez sensu - że albo źle wybraliśmy terapeutę, albo coś jest nie tak, że chodzi jak kłębek nerwów. Ucięłam to, bo nie miało to sensu. Poradziliśmy sobie inaczej - dodała w podcaście.

Zobacz poniższa galerię: