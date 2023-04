Halle Berry nago na balkonie! Wypiła o jeden kieliszek za dużo?

Halle Berry wyszła nago na balkon pijąc wino! "Robię to, co chcę robić"

Halle Berry ma 57 lat i regularnie wzbudza zachwyty swoją nieustająco świetną formą. Chociaż lata mijają, laureatka Oscara mogłaby z powodzeniem znów zagrać dziewczynę Bonda. Poprzednio Halle Berry pokazywała się swoim fanom w skąpych kostiumach kąpielowych. Teraz poszła o krok dalej! Tym razem gwiazda "Śmierć nadejdzie jutro" postanowiła nie kryć absolutnie żadnych wdzięków. Wyszła na balkon i uraczyła się kieliszkiem wina tak, jak ją Bóg stworzył. Wypiła o jeden kieliszek za dużo, a może to nie było wcale spontaniczne? "Robię to, co chcę robić" - podpisała swoją fotkę, dodając ikonkę czerwonych ust. "Grzeczne dziewczyny nigdy nie zmieniały biegu historii", "O tak!". "Kto zrobił zbliżenie z nadzieją, że zobaczy coś więcej?", "Silna energia zodiakalnego Lwa" - to tylko niektóre komentarze zachwyconych fanów...

Halle Berry. Za co dostała Oscara? W jakich filmach zagrała?

Halle Berry dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie "Czekając na wyrok" z 2001 roku. Z kolei za rolę w filmie "Kariera Dorothy Dandridge" (1999) Halle Berry otrzymała nagrodę Emmy i Złoty Glob. Gwiazdę znamy również z filmów z serii "X-Men" czy z "Flinstonów" (1994). Aktorka miała trzech mężów - w 2015 roku rozwiodła się z ostatnim, Olivierem Martinezem. Ze związku z kanadyjskim modelem Gabrielem Aubrym ma 15-letnią córkę Nahlę Ariel Aubry.

Sonda Co myślisz o pokazywaniu takich zdjęć na Instagramie? Są świetne! Są okropne Nie interesuje mnie to

Gwiazdy w programach telewizyjnych - kto był w jakim show? Pytanie 1 z 10 Cleo była w programie... X Factor Mam Talent Idol Dalej