Hanna Lis miała okropny wypadek. Połamane ręce i pęknięte żebro. Gwiazda zdradziła, co się stało

W sobotę rano, 29 lipca Hanna Lis zaniepokoiła swoich obserwatorów, zamieszczając bardzo niepokojącą relację. Można było z niej wywnioskować, że jej stan zdrowia nie jest najlepszy. - Złamałam obie ręce, do tego pęknięte żebro i uraz kolana. Bywało lepiej... - napisała Hanna Lis. Fani dopytywali się, co się stało i jak doszło do takiego wypadku. W końcu sama poszkodowana postanowiła wyjaśnić, a przyczyny okazały się prozaiczne. Winna okazała się moda, a dokładnie zbyt długie spodnie. - Kochani! Dzięki za wszystkie dobre słowa i życzenia zdrowia! Gdyby przyznawali nagrody za najgłupsze wypadki, na bank zdobyłabym złoto! A było tak: idąc do samochodu zaplątałam nogi w za długie i za szerokie spodnie, które w dodatku przydeptałam i … runęłam jak kłoda. Uchroniłam głowę, ale obie ręce mam w temblakach- coś za coś. Jestem trochę połamana, ale daję radę, słowo - napisała Hanna Lis w swoim najnowszym poście na Instagramie. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

