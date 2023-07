Roksana Węgiel przyznała, że dostawała zboczone wiadomości od "zwyroli". Grozili jej, że "będzie się topiła we własnej krwi"

Roksana Węgiel dostawała pogróżki. Grozili jej... śmiercią?

Choć Roksana Węgiel w styczniu 2023 roku skończyła osiemnaście lat, to gwiazdą jest o wiele dłużej. Młoda wokalistka regularnie pojawia się w mediach, a jej kariera kwitnie. Gwiazda przyznała w rozmowie z magazynem "Wprost", że sława od najmłodszych lat ma swoją cenę. - Za dzieciaka, w młodym wieku dostawałam już mnóstwo wiadomości prywatnych od zwyroli: "nudesy" od starych, obleśnych facetów, zdjęcia pornograficzne, do których wklejona była moja głowa, pogróżki. Do mnie, 14-letniej wówczas dziewczynki, ktoś napisał, żebym się oglądała za siebie, miała oczy dookoła głowy, bo niedługo będę się topiła we własnej krwi. Takie rzeczy… Więc nie dziwne, że bałam się wyjść z domu - powiedziała dla "Wprost" Roksana Węgiel. Gwiazda zdradziła, że lęki i fobie są już za nią. Historia zna przypadki młodocianych celebrytów, którzy nie poradzili sobie z ceną sławy. Najbardziej znanym przypadkiem jest Macaulay Culkin, które nie udźwignął sławy jaką przyniosła mu rola Kevina w filmach "Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Yorku".

